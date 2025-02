Derde Champions League-ticket in gevaar: Nederlandse clubs moeten aan de bak in coëfficiëntenstrijd

De nummer drie van de Eredivisie plaatste zich dit seizoen voor de voorrondes van de Champions League, maar de vraag is hoe lang deze luxe ons nog gegeven is. Nederlandse ploegen scoorden de afgelopen jaren goed in de coëfficiënten, die bepalend zijn in de verdeling van Europese tickets. Zodra de punten uit het seizoen 2021/2022 wegvallen daarentegen, is het twijfelachtig of Nederland er nog zo goed voor staat.

De coëfficiëntenranglijst wordt gebaseerd op de resultaten die de Europees spelende clubs per land behalen over een periode van vijf jaar. Een overwinning is goed voor twee punten, een gelijkspel voor één punt en verlies betekent géén punten. In de kwalificatiewedstrijden geldt: één punt voor een overwinning, een half punt voor een gelijkspel. Verder zijn er ook bonuspunten te verdienen voor eindklasseringen in de hoofdtoernooien en het bereiken van de achtste finale, de kwartfinale en zo verder.

Coëfficiëntenstrijd

Alle punten die door Nederlandse clubs per jaar worden binnengehaald, worden gedeeld door het aantal gekwalificeerde ploegen. In dit seizoen zijn dat er zes. Go Ahead Eagles, dat in de tweede kwalificatieronde van de Conference League werd uitgeschakeld, telt dus ook mee. Zuur, want de resultaten die de concurrenten in de coëfficiëntenstrijd halen zijn meer waard. Portugal en België begonnen het seizoen met vijf Europese deelnemers en delen hun punten dus slechts door vijf.

Wegvallen succesjaar

Nederland sleepte aan het eind van het seizoen 2022/2023 de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst binnen en streefde daarmee Portugal voorbij. De coëfficiëntenpolonaise werd volop gelopen, want plek zes geeft recht op een extra plaats in de Champions League. In de twee seizoenen hierop pakten de Nederlandse clubs echter minder punten dan de concurrentie. Wanneer de punten van het succesjaar 2021/2022, waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde, wegvallen, zal de voorsprong van Nederland vermoedelijk slinken. Dit gebeurt echter pas aan het einde van het seizoen 2025/2026.

Vervolg dit seizoen

Als de behaalde punten in de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 weggestreept worden, is te zien dat zowel België als Portugal boven Nederland staat op de ranglijst. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse clubs in Europa na de competitiefase goed vertegenwoordigd zijn. PSV en Feyenoord haalden allebei de tussenronde van de Champions League, terwijl datzelfde geldt voor Ajax, AZ en FC Twente in de Europa League. Er moet wel iets goed misgaan, wil Nederland de zesde plek aan het eind van dit seizoen al uit handen geven.

Een aantal goede resultaten richting het einde van dit seizoen kan een duwtje in de rug geven voor Nederlandse clubs. Die moeten in de komende twee seizoenen flink aan de slag om plek zes en dat bijbehorende derde Champions League-ticket te behouden.

De huidige ranglijst:

Land 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Totaal 5 Frankrijk 7.916 18.416 12.583 16.250 13.928 69.093 6 Nederland 9.200 19.200 13.500 10.000 11.916 63.816 7 Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 14.750 60.766 8 België 6.000 6.600 14.200 14.400 13.150 54.350 9 Tsjechië 6.600 6.700 6.750 13.500 9.750 43.300 10 Turkije 3.100 6.700 11.800 12.000 8.900 42.500

De ranglijst wanneer de behaalde punten uit de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 zijn weggehaald:

Land 22/23 23/24 24/25 Totaal 5 Frankrijk 12.583 16.250 13.928 42.761 6 België 14.200 14.400 13.150 41.750 7 Portugal 12.500 11.000 14.750 38.250 8 Nederland 13.500 10.000 11.916 35.416 9 Turkije 11.800 12.000 8.900 32.700 10 Tsjechië 6.750 13.500 9.750 30.000

