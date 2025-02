Noah Sadiki kijkt uit naar Europese clash: 'Ajax betekent veel voor mij'

Komende donderdag gaat Ajax op bezoek bij Union Sint-Gillis voor het heenduel in de tussenronde van de Europa League. Het is daarom de hoogste tijd om de club eens onder de loep te nemen. Bij Union-talent is er in ieder geval veel ontzag voor Ajax.

Union kwam oorspronkelijk uit het Brusselse stadsdeel Sint-Gillis, vandaar de naam van de club. De thuisbasis, het Joseph Marienstadion, staat in Vorst, een ander stadsdeel. De Europese thuiswedstrijden worden echter in het grotere Koning Boudewijnstadion gespeeld. Union is pas sinds het seizoen 2021/2022 weer actief in de Eerste Klasse A, het hoogste niveau van België, na een afwezigheid van 48 jaar. Meteen deed de promovendus mee om de hoogste plekken, maar greep naast het kampioenschap. In het seizoen erna haalde de ploeg zelfs de kwartfinale van de Europa League, maar vloog eruit tegen Bayer Leverkusen (5-2 over twee wedstrijden).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax komt met heel slecht nieuws over Wout Weghorst, die voorlopig niet inzetbaar is

Europees seizoen tot dusver

Dit seizoen kwalificeerde Union zich als nummer twee van de Belgische competitie voor de voorronde van de Champions League, waar het werd uitgeschakeld door Slavia Praag (4-1 over twee wedstrijden). Daarna volgde een slechte start in de competitiefase van de Europa League. De club verloor van Fenerbahce (2-1), speelde gelijk tegen FK Bodø/Glimt (0-0), verloor vervolgens weer van FC Midtjylland (1-0) en speelde gelijk tegen AS Roma (1-1). Na twee punten uit vier wedstrijden kwam de ploeg van Sébastien Pocognoli meer op gang. FC Twente (0-1), OGC Nice (2-1) en SC Braga (2-1) werden verslagen. Na een verlies in de laatste speelronde tegen Rangers FC (2-1) was de 21e plek in het klassement een feit en werd Ajax geloot in de tussenronde.

Confrontaties met Nederlandse clubs

De 0-1 winst bij FC Twente was tot nu toe de enige officiële wedstrijd waarin Union het tegen een Nederlandse club opnam. Twente leverde een ondermaatse prestatie en had uiteindelijk geen antwoord op de vroege tegengoal van de huidige nummer drie van België.

Donderdag staat de tweede Nederlandse tegenstander, Ajax, op het programma voor de Brusselaars. De ploeg van Francesco Farioli komt in de heenwedstrijd op bezoek. De Italiaanse coach sprak zich eerder uit over het slechte veld in het Koning Boudewijnstadion, na de gewonnen wedstrijd op Fortuna Sittard, dat mee kan praten over een slechte grasmat. In België zijn er veel klachten over het veld dat zo slecht is vanwege een probleem met het afwateringssysteem, aldus Sporza.

LEES OOK: Willem van Hanegem complimenteert Ajax, maar laat met één opmerking blijken wat hij écht vindt

Belangrijkste spelers

Het elftal van Union zal in Nederland geen extreme bekendheid genieten. Sofiane Boufal is een opvallende naam. De Marokkaanse international speelde tot 2020 in de Premier League voor Southampton. Afgelopen zomer kwam hij over van het Qatarese Al-Rayyan. Verder is middenvelder Noah Sadiki erg belangrijk voor Union, met maar één gemiste wedstrijd dit seizoen. De jongeling, die uit de jeugd van RSC Anderlecht komt, sprak zich in gesprek met het Belgische Nieuwsblad uit over Ajax: "Wat Ajax voor mij betekent? Toch wel veel. Ik heb vroeger in de jeugd veel toernooien tegen Ajax gespeeld. Ik ken hun stijl en natuurlijk zegt de naam Johan Cruijff iets. Hij was een fenomeen en een van de beste voetballers ooit.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez brengt negatief advies uit: 'Hij is niet van deze tijd, kan niet naar Ajax'

De 'meest technische speler' bij Fortuna Sittard - Ajax is volgens Kenneth Perez niet geschikt voor de Amsterdammers.