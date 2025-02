Kenneth Perez: 'Hij mist snelheid en discipline voor Ajax, hij is niet van deze tijd'

Van alle spelers op het veld bij Fortuna Sittard – Ajax (0-2) had alleen geen last van de slechte grasmat, merkt Kenneth Perez op. De analist van ESPN is gecharmeerd van de aanvallende middenvelder, maar vindt hem desondanks ‘niet van deze tijd’ en daarom niet geschikt voor een stap naar bijvoorbeeld Ajax.

"De enige die er eigenlijk geen last van had was Alen Halilovic”, zegt Perez bij Dit was het Weekend over de slechte grasmat. “Hij is dichtbij de grond en veruit de meest technische van alle 22 spelers die vandaag op het veld stonden. Helaas is hij alleen niet van deze tijd. Hij kan en ziet dingen die alle andere niet zien.”

Perez merkt op dat spelers tegenwoordig inzicht en snelheid moeten hebben. “Spelers als Halilovic en Mohamed Ihattaren zijn niet van deze tijd”, stelt de oud-middenvelder. “Ze moeten meer op Ernest Poku en Jayden Addai lijken. Terwijl die twee jongens er met de bal eigenlijk helemaal niets van kunnen, maar ze zijn wel fit, snel en kunnen hun taken in de discipline uitvoeren.”

'Halilovic niet op plek Fitz-Jim'

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af waarom Halilovic bij Ajax niet op de plek van bijvoorbeeld Kian Fitz-Jim kan spelen. Rafael van der Vaart tipte Halilovic in het verleden ook al bij Ajax. Maar, zo vindt Perez: “Hij is niet snel genoeg en heeft niet genoeg discipline. Het is ook geen speler die je moet opzadelen met de taak om op bepaalde plekken te lopen. Maar hij ziet dingen die anderen nooit van hun leven zouden zien. Het is een uitstervend ras. Hij speelt niet voor niets bij Fortuna en Ihattaren speelt niet voor niets bij RKC. Als zij ook nog snel waren, dan waren ze Thierry Henry bij wijze van spreken.”

Tafelgenoot Kees Kwakman ziet nog veel potentie bij Ihattaren. “Hij is nog jong. Bij hem zit het in zijn hoofd en hoe hij er mentaal mee omgaat. Hij snapt dat er meer van hem gevraagd wordt dan alleen balletjes afwachten en volgens mij is hij dat bij RKC Waalwijk aan het leren.”

