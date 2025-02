Farioli weet in welke wedstrijd Ajax op een nóg slechtere grasmat speelt

Rondom het duel tussen Fortuna Sittard en Ajax (0-2) ging het veel over de slechte grasmat in het Fortuna Sittard Stadion. Spelers gleden vaak uit, wat leidde tot kritiek. Ajax-coach Francesco Farioli gaf in een persconferentie na afloop aan dat een slecht veld geen excuus mag zijn voor een slecht resultaat, maar hij waarschuwt wél voor het gras in de volgende Ajax-wedstrijd.

Farioli vertelt na de overwinning op een beroerde Sittardse grasmat over de vorige keer dat Ajax op een slecht veld moest spelen: “We hebben onze les in Riga geleerd." De Italiaanse coach doelt op het dramatische verlies tegen RFS in de Europa League (1-0). “Het veld mag ook geen excuus zijn voor ons.”

Het gaat om de manier waarop je met het veld omgaat, wil Farioli duidelijk maken: “Ook donderdag zal onze vechtlust cruciaal zijn. Het zit meer in het hoofd. We willen op een bepaalde manier spelen, maar als dat niet lukt, dan moeten we bereid zijn om andere dingen te doen.”

Aanstaande donderdag om 18:45 staat namelijk de heenwedstrijd in de tussenronde van de Europa League tegen Union Sint-Gillis op het programma. Het veld in het Joseph Marienstadion ligt er volgens de trainer dus nog slechter bij dan in Limburg: “De wedstrijd van vandaag was slechts een waarschuwing voor de omstandigheden die er nog aan gaan komen.”

