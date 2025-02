Ajacieden ergeren zich massaal aan veld Fortuna: 'KNVB, geef een boete'

Op sociale media stromen de klachten binnen over het veld waarop de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax wordt gespeeld. De spelers glijden massaal uit op het knollenveld.

Voor de aftrap liet trainer Francesco Farioli al optekenen dat het veld er ‘niet best’ uitziet. Hij kondigde al aan een plan B te hebben. “Laten we zien of het veld ons spel echt gaat bemoeilijken. We gaan beginnen zoals we altijd spelen, maar daarna zullen we zien of we iets moeten aanpassen.”

Een opvallend moment deed zich voor na zes minuten, toen Brian Brobbey prompt uitgleed in het strafschopgebied bij een voorzet van Steven Berghuis. Ook elders op het veld vallen de spelers bij bosjes om.

Massale kritiek op veld Fortuna

Op X uiten diverse kijkers hun klachten. Met name supporters van Ajax geven aan zich te storen aan het veld. "De KNVB moet een forse boete geven voor zo'n knollenveld", klinkt het bijvoorbeeld.

Ook commentator Vincent Schildkamp van ESPN merkt op: "Het is heel lastig om een flow in de wedstrijd te krijgen met deze grasmat." Journalist Tim van Duijn noemt het 'belachelijk' dat op dit veld wordt gespeeld.

Analist Bram van Polen van ESPN is ook geschrokken van het veld. "Het is echt schandalig. Dit is de overtreffende trap van een slecht veld. De Ajax-spelers hebben er meer last van dan die van Fortuna. Je hebt bijna noren onder je schoenen nodig."

