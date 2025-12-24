São Paulo is geïnteresseerd in de diensten van , zo meldt ESPN. De 24-jarige Argentijn keert officieel per 1 januari terug bij Ajax, na een verhuurperiode bij een andere Braziliaanse club, Fortaleza. Zijn rol in Amsterdam is echter al lang en breed uitgespeeld.

Toenmalig Ajax-directeur Sven Mislintat telde in de beruchte transferzomer van 2023 zo'n 12,5 miljoen euro neer om Ávila over te nemen van het Belgische Royal Antwerp FC. De Argentijn flopte echter volledig in de Johan Cruijff ArenA. In zijn debuutjaar kwam hij niet verder dan vijf wedstrijden in de Eredivisie en twee in de Europa League. De blamage in het bekertoernooi, waarin Ajax in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de amateurs van Hercules, zou zijn achtste en laatste optreden in het rood en wit betekenen.

Een maand na de bekerblamage sloeg het noodlot toe voor Ávila, toen hij op het trainingsveld zijn voorste kruisband scheurde. Eenmaal hersteld, ruim een jaar later, was zijn rol volledig uitgespeeld. Ajax verhuurde hem begin dit jaar dan ook aan het Braziliaanse Fortaleza, waar Ávila al snel basisspeler werd maar niet kon voorkomen dat de club degradeerde naar het tweede niveau. Zijn huurcontract loopt op 31 december aanstaande af.

Ávila ligt bij Ajax nog vast tot medio 2028, maar zijn toekomst lijkt in Brazilië te liggen. ESPN meldt dat Ajax 'spoedig' een bod kan verwachten van São Paulo. Het zou gaan om een huurdeal voor een jaar, waarin ook een optie tot koop zou worden opgenomen. "Binnen de club heerst optimisme dat Ajax het voorstel zal goedkeuren", weet de betaalzender.