Anthony Correia doet het momenteel uitstekend bij Telstar en werd al genoemd als optie voor de grootste clubs in Nederland. Door zijn kinderen werd hij gevraagd of hij naar Ajax zou gaan, zo laat hij weten aan De Telegraaf. Dat is voor nu echter niet aan de orde.

Correia heeft afgelopen kalenderjaar veel indruk gemaakt. De voormalig verdediger bereikte met Telstar de finale van de play-offs en won daarin over twee duels van Willem II. Het betekende de eerste promotie naar de Eredivisie in 47 jaar tijd. Ook op het hoogste niveau slaat Telstar absoluut geen modderfiguur onder Correia.

Met vijftien punten uit zeventien wedstrijden staat de ploeg uit Velsen-Zuid op de vijftiende plaats. Verder werd Telstar nog geen wedstrijd weggespeeld en boekte het op bezoek bij PSV een historische 0-2 zege. Correia doet het dus goed en werd al genoemd als mogelijke opvolger van John Heitinga bij Ajax.

Correia denkt dat vooral zijn kinderen het erg leuk vinden dat zijn naam klinkt bij de grootste clubs in Nederland. “Zij zitten veel op social media. ‘Pap, ga je naar Ajax?’, vroegen ze laatst. Ik antwoordde: Nee, ik ga zeker niet naar Ajax…”, aldus de Telstar-trainer. “Weet je: ik zie dat deze twee jongens heel trots zijn op hun vader; dát vind ik wel heel erg mooi. En ja, 2025 was best een lekker jaartje voor Telstar.”