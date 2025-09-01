Hugo Borst weet zeker: ‘Hij gaat Heitinga vervangen bij Ajax’

Anthony Correia zal binnen een jaar hoofdtrainer van Ajax zijn, zo voorspelt Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. De trainer van Telstar heeft volgens de schrijver ‘een plan waar ze bij Ajax heel gelukkig van worden’.

Ajax nam na afloop van het afgelopen seizoen afscheid van Francesco Farioli, die de Amsterdammers tegen alle verwachtingen in naar de tweede plaats had gegidst. Als opvolger besloot Alex Kroes het binnen de clubiconen te zoeken en Heitinga weg te plukken als assistent van Arne Slot bij Liverpool. Echt succesvol is het huwelijk nog niet. In de eerste vier duels wist Ajax thuis met veel moeite te winnen van Telstar (2-0), terwijl er bij Go Ahead Eagles (2-2) en FC Volendam (1-1) slechts een punt werd gepakt. Alleen vorige week, thuis tegen hekkensluiter Heracles Almelo, werd er met goed voetbal resultaat geboekt: 2-0.

Volgens Borst is het vooral een gevalletje mentaliteit en moet Ajax een voorbeeld nemen aan Telstar. “Daar lopen nog mindere voetballers dan bij Ajax. Maar hun mentaliteit deugt wel”, schrijft hij in zijn column. “Als je dat elftal uit Velsen-Zuid van dichtbij bekijkt dan lijkt het chaos troef. Iedereen loopt overal.” Toch weet Correia zijn ploeg volgens Borst te laten spelen naar de filosofie van Rinus Michels en Johan Cruijff. “Telstar jaagt op de bal alsof het 1974 is. En ze doen het graag. Ze zijn blij. En ze kunnen het opbrengen, tot aan het slot van de wedstrijd.”

“Oranje speelde begin jaren 70 totaalvoetbal. Het allerleukste daaraan was dat jagen op de bal”, gaat Borst verder. De schrijver benadrukt dat de spelers van Telstar en hun trainer nog niet waren geboren in 1974. “Uiteraard kent hij zijn klassieken. Die Correia, een echte Telstar-man, heeft een plan waar ze bij Ajax heel gelukkig van zouden worden. Maar ja, nu Heitinga ontslaan en Correia van Telstar afpakken, daar is het te vroeg voor.” Toch weet Borst zeker dat Ajax spoedig afscheid zal nemen van de hoofdtrainer. “Noem me gerust een opportunist, maar volgend jaar om deze tijd heeft Correia Heitinga vervangen”, besluit hij.