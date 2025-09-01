Ajax-selectie bedankt publiek, maar wordt met pijnlijk lied naar binnen gestuurd

Ajax staat na vier wedstrijden op vier verliespunten en dat doet zeer in Amsterdam. Op sociale media is de kritiek op het elftal gigantisch en moet vooral coach John Heitinga het ontgelden. In het KRAS Stadion van FC Volendam kregen ook de spelers van Ajax (1-1) de volle laag.

Na afloop van het teleurstellende gelijkspel bij promovendus FC Volendam zochten de spelers van Ajax de vierhonderd meegereisde supporters van de Amsterdamse club op. Die hadden van achter het plexiglas in het uitvak een wanvertoning van de ploeg van John Heitinga gezien en lieten hun onvrede ook duidelijk blijken.

Artikel gaat verder onder video

Op beelden is te zien dat de spelers van Ajax applaudisseren richting het publiek, waarna ze afdruipen richting de kleedkamer. Ondertussen wordt er constant 'schaam je kapot, schaam je kapot' gezongen vanuit het bezoekersvak richting de spelers. De onvrede is na vier speelrondes al groot.

Bekijk hieronder de beelden: