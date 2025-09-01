Live voetbal

Ajax-selectie bedankt publiek, maar wordt met pijnlijk lied naar binnen gestuurd

Volendam - Ajax
Tijmen Gerritsen
1 september 2025, 06:55   Bijgewerkt: 31 augustus 2025, 23:34

Ajax staat na vier wedstrijden op vier verliespunten en dat doet zeer in Amsterdam. Op sociale media is de kritiek op het elftal gigantisch en moet vooral coach John Heitinga het ontgelden. In het KRAS Stadion van FC Volendam kregen ook de spelers van Ajax (1-1) de volle laag.

Na afloop van het teleurstellende gelijkspel bij promovendus FC Volendam zochten de spelers van Ajax de vierhonderd meegereisde supporters van de Amsterdamse club op. Die hadden van achter het plexiglas in het uitvak een wanvertoning van de ploeg van John Heitinga gezien en lieten hun onvrede ook duidelijk blijken.

Op beelden is te zien dat de spelers van Ajax applaudisseren richting het publiek, waarna ze afdruipen richting de kleedkamer. Ondertussen wordt er constant 'schaam je kapot, schaam je kapot' gezongen vanuit het bezoekersvak richting de spelers. De onvrede is na vier speelrondes al groot.

Bekijk hieronder de beelden:

dilima1966
2.556 Reacties
812 Dagen lid
15.546 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik blijf er bij ajax weer de verkeerde keuze heeft gemaakt om heitinga keizer Peereboom aan te stellen het is nog niet geweldig om na kijken

ERIMIR
3.339 Reacties
420 Dagen lid
37.371 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ajax-supporters moeten niet zo bekrompen doen en de club blijven steunen als het wat minder gaat. Daar gaan ze echt niet beter door voetballen. Ik ben er voorstander van als supporters zo reageren om gelijk de kleedkamers op te zoeken. Successupporters daar heb ik het niet zo op.

12deman
173 Reacties
63 Dagen lid
222 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR alle Ajax supporters zijn successupporters. Hetgene wat je graag wil laat zich het beste omschrijven als Feyenoordsupporters. Nu je de essentie hebt gevonden kan je ook van club veranderen en krijg je wat je het liefst ambieert.

ERIMIR
3.339 Reacties
420 Dagen lid
37.371 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ajax is de beste club van Nederland, is altijd al geweest en zal altijd zo blijven. Successupporters heb je bij elke club, net zoals jij en de meeste van je mede-feynoorders hier op deze site. Jullie hebben alleen maar een grote waffel als je club wint, bij verlies duiken ze allemaal onder.

Arena
339 Reacties
21 Dagen lid
1.156 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Wat een onzin kraam je uit over successupporters. Het is bij jouw clubje exact hetzelfde. Arrogant en stoer doen als je wint, maar bijvoorbeeld na de afstraffing van Mourinho waren jullie onzichtbaar. Het woord "ChampionsLeaguewaardig" staat me nog heel helder voor de geest. Nou, dááág! Dus gewoon naar jezelf kijken in plaats van vingertje wijzen.

Arena
339 Reacties
21 Dagen lid
1.156 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Het ligt niet alleen aan Heitinga is mijn mening. Je zit ook met een groep spelers op het veld die niet fatsoenlijk op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast schort het nogal aan inzet. Dat is gewoon zoals het is. Heitinga is onervaren en stelt ook niet de juiste spelers op. Iemand als Sutalo bijvoorbeeld moet wat mij betreft basisspeler zijn. Het is maar een voorbeeld. Verder heeft Ajax tijd nodig en dat is er feitelijk niet. Mijn conclusie is vervolgens dat Heitinga de kans heeft om het op de rit te krijgen, en als dat niet zo is zal hij wellicht tegen de kerst moeten vertrekken. Dat zou dan wel het verstandigste zijn lijkt me.

thetruth
75 Reacties
870 Dagen lid
633 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Och het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet het wel zien. Deze woorden hadden ook van Cruijff kunnen zijn. Ik en met mijn velen, weten al meer dan een jaar dat , Gaaei, Rosa, Wijndal, Fritz Jim, Berghuis , Klaassen , en na zondag Tayler niet meer interessant zijn voor Ajax. En dan te weten dat de orkaan die zich Champions Leaugue noemt, in kracht gaat toenemen en zich gaat melden. Ajax ik wens je tegen beter weten in , toch succes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Volendam - Ajax

1 - 1
Gespeeld op 30 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

