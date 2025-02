Arne Slot stuurt scout naar Ajax, interesse Arsenal koelt af

Scouts van Chelsea en Liverpool waren vorige week donderdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray, weet TBR Football. Volgens de nieuwswebsite waren de ogen specifiek gericht op . Ondertussen zou de belangstelling van Arsenal voor Hato juist bekoeld zijn.

Chelsea en het Liverpool van Arne Slot worden al langere tijd in verband gebracht met Hato. De huidige nummers vier en één van de Premier League zouden de achttienjarige verdediger al een jaar in de gaten houden. Beide clubs zien hem als een geschikte linksback, al kan Hato ook goed uit de voeten in het centrum van de verdediging.

Arsenal wordt al ruim een jaar lang in verband gebracht met Hato, maar de interesse zou juist zijn afgenomen. Door de komst van Riccardo Calafiori afgelopen zomer voor een bedrag van vijftig miljoen euro, en door de opmars van Myles Lewis-Skelly, is er in Noord-Londen minder behoefte aan de komst van de Ajacied.

Hato, die volgende maand zijn negentiende verjaardag viert, heeft al 94 officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld. Hij zal nog even moeten wachten op nummer 95, want vanwege een schorsing is Hato zondagmiddag niet inzetbaar in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

