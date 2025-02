Hans Kraay onthult megasalaris Rayane Bounida bij Ajax: 'Veel meer dan gedacht'

verdient momenteel 700.000 euro per jaar bij Ajax, zo claimt Hans Kraay junior zondag bij Goedemorgen Eredivisie. Het salaris van het toptalent is een obstakel in de onderhandelingen over een nieuw contract, erkent ook Kiki Musampa.

Musampa werkt als assistent-trainer van Ajax Onder 19 nauw samen met Bounida en noemt hem ‘exceptioneel’. “Hij heeft eigenlijk al het voetbalvermogen dat je wilt zien. Hij is vast aan de bal, passeert heel makkelijk, is tweebenig, weet zich met zijn techniek uit de kleine ruimtes te spelen én heeft een traptechniek waar je u tegen zegt. Ik vind het echt een uitzonderlijk talent”, zegt de 47-jarige voormalig buitenspeler. Bounida speelde dit seizoen dertien wedstrijden voor de Onder 19 en zes voor Jong Ajax. Hij debuteerde vorige week zondag tegen Feyenoord in de wedstrijdselectie van Ajax 1, maar bleef de gehele wedstrijd op de bank.

De achttienjarige Bounida heeft een aflopend contract. Technisch directeur Alex Kroes deed deze week openlijk een beroep op de aanvallende middenvelder om ‘zich aan te passen aan het financiële’. In maart 2022 tekende hij een topcontract bij Ajax. Het Laatste Nieuws wist in oktober te melden dat de jonge Belg een half miljoen euro per jaar verdient, maar volgens Kraay junior ligt het honorarium nog hoger: 700.000 euro. De analist stelt dat de entourage van Bounida opnieuw een topsalaris wil.

Musampa gaat niet in op de bedragen, maar geeft toe: “Met zijn eerste contract ging hij heel veel verdienen. De situatie van Ajax is nu anders dan toen. Je hebt het Champions League-geld niet meer, dus je hebt veel minder om uit te geven. Dan zal zo’n jongen toch minder moeten gaan verdienen. Ik denk dat daar de sleutel ligt.” Musampa zegt dat Ajax simpelweg niet meer het bedrag gaat aanbieden dat Bounida nu verdient.

'Bounida kan naar eerste elftal Ajax'

Als het talent bij Ajax blijft, kan hij volgens Musampa volgend seizoen aansluiten bij de selectie van het eerste elftal. “Het is absoluut een speler voor het eerste. Als Bounida niet goed genoeg is, dan is niemand goed genoeg. Ik zou hem zeker adviseren om mee te gaan met het plan van Ajax. Er ligt een plan voor hem, om in de toekomst op natuurlijke wijze een basisspeler te worden bij Ajax 1. Die kwaliteiten heeft hij gewoon.”

'Contract gaat goede kant op'

Ajax en Bounida zijn al geruime tijd in gesprek over de verlenging van zijn aflopende contract. Clubwatcher Tim van Duijn komt zondagochtend met een korte update. De journalist van Voetbal International schrijft dat de gesprekken de 'goede kant' op gaan. Ook weet hij te melden dat de zestienjarige jeugdspeler Pharell Nash binnenkort een driejarig contract gaat ondertekenen.