'Ajax onderhandelt: familie van Rayane Bounida wil hap van de taart'

In de onderhandelingen tussen Ajax en over een nieuw contract mengt ook de familie van de aanvallende middenvelder zich, weet journalist en Ajax-volger Tim van Duijn. Naar verluidt wil de familie ‘een hap van de taart’.

Vorige week kwam naar buiten dat de onderhandelingen tussen Ajax en Bounida ‘moeizaam’ verlopen. In het afgelopen najaar werd al bekend dat het talent een gigantisch salaris opstrijkt in Amsterdam. Ajax wilde het aflopende contract van Bounida graag verlengen, maar kon hem vanwege de huidige financiële situatie geen verbeterde aanbieding doen. Volgens ESPN was de aanvallende middenvelder op weg naar de uitgang, maar de partijen naderen elkaar nu dan toch over een nieuw contract. Voetbal International schreef zondagmorgen al dat Ajax Bounida met een ‘gedetailleerd plan’ aan het denken heeft gezet en later wist Van Duijn te melden dat de partijen elkaar naderen.

Vanwaar de wendingen? “De speler zelf wilde altijd al blijven, maar het is meer de familie eromheen die ook wat te zeggen heeft blijkbaar”, zegt Van Duijn in de Transfer Deadline Show van Voetbal International. “Ze denken bij Ajax nu toch dat het ze gaat lukken om die familie van hem ook over te halen. Ik snap ook wel dat die familie een hap van de taart wil, maar ik zou de wens van de speler lekker bepalend laten blijven."

Bounida maakte in de zomer van 2022 de overstap van Anderlecht naar Ajax. Hij doorliep vervolgens een aantal jeugdelftallen, alvorens aan het einde van het vorige kalenderjaar de kans te krijgen bij Jong Ajax. Bounida was bij zijn debuut tegen De Graafschap meteen trefzeker en trof een paar dagen later ook op bezoek bij TOP Oss doel. De Belg scoorde na de winterstop ook al tegen de leeftijdsgenoten van AZ en PSV. Zondag zat hij bij de selectie van Ajax voor het duel met Feyenoord, al bleef hij wel negentig minuten op de bank.

