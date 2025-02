Hoopvol bericht voor Ajax op dag van De Klassieker: ‘De club heeft hem aan het denken gebracht’

Ajax trainde zaterdagmiddag voor het laatst richting De Klassieker tegen Feyenoord en een opvallende verschijning op sportcomplex de Toekomst was . De aanvallende middenvelder is de laatste weken onderwerp van gesprek in Amsterdam en staat naar verluidt voor een vertrek nog vóór het sluiten van de transfermarkt, maar behoort zondag wel tot de selectie voor de kraker tegen de aartsrivaal. Volgens clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International heeft Ajax de 18-jarige Belg met een ‘gedetailleerd plan aan het denken gebracht’.

De toekomst van Bounida houdt de gemoederen flink bezig. De aanvallende middenvelder maakte in 2022 de overstap van Anderlecht naar Ajax. Hij doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen, alvorens eind vorig kalenderjaar zijn debuut te maken in Jong Ajax. Bounida was in zijn eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen De Graafschap meteen trefzeker en trof een paar dagen later op bezoek bij TOP Oss opnieuw doel. Dat lukte hem ook in de eerste twee wedstrijden na de winterstop tegen de leeftijdsgenoten van AZ en PSV.

Bounida ontwikkelt zich stormachtig, maar het is de grote vraag of zijn goede prestaties een passend vervolg krijgen bij Ajax. De Belg is in het bezit van een aflopend contract. Ajax wil dat graag verlengen, maar dan moet Bounida wel akkoord gaan met een salarisvermindering. In het afgelopen najaar kwam naar buiten dat het toptalent een gigantisch salaris opstrijkt in Amsterdam. Dat past echter niet (meer) bij de financiële situatie van Ajax. Afgelopen week meldden verschillende media dat de onderhandelingen tussen Ajax en Bounida zeer moeizaam verlopen en dat de voetballer zelfs op weg naar de uitgang is.

De Klassieker

Maar zaterdagmiddag maakte hij dus plots zijn opwachting bij de hoofdmacht. Bounida trainde mee in de aanloop naar De Klassieker en neemt zondagmiddag zelfs plaats op de bank in de Johan Cruijff ArenA. “Het is de volgende beloning voor de talentvolle Bounida, die de afgelopen periode grote stappen heeft gezet”, zo schrijft Goodijk op de website van Voetbal International. “Ajax wil zijn aflopende contract dan ook graag verlengen, maar zo eenvoudig is dat niet. Bounida is binnengehaald met behoorlijk riante voorwaarden voor een jeugdspeler, sindsdien heeft hij grote stappen gezet en dus zou het logisch zijn om dat contract bij een verlenging te opwaarderen. Dat past echter niet binnen de financiële kaders, die Ajax nu eenmaal moet bewaken richting een duurzame toekomst.”

Ajax-fans richten zich massaal tot Jordan Henderson op training

Volgens Goodijk gaat Ajax financieel ‘zo ver mogelijk’ om Bounida binnenboord te houden, maar probeert de huidige nummer twee van de Eredivisie het talent ‘vooral te overtuigen met het sportieve verhaal’. “De club heeft de talentvolle Belg een gedetailleerd traject geschetst en heeft hem daarmee aan het denken gebracht. Dat Bounida nu mee mag trainen en zelfs in de wedstrijdselectie zit, is nogmaals een bevestiging van de waardering die Ajax voor hem heeft. Komende zomer mag hij zich sowieso laten zien in de voorbereiding van Ajax 1, áls hij blijft”, zo klinkt het. En dat is natuurlijk nog een dingetje. “Het is nu aan de jongeling en zijn entourage om de knoop door te hakken. Interesse van buitenaf is er voor Bounida altijd geweest, maar in Amsterdam lijkt de weg naar het eerste elftal open te liggen.”

Wie vervangt Godts tegen Feyenoord?

Mogelijk maakt Bounida zondagmiddag in De Klassieker tegen Feyenoord al zijn debuut in de hoofdmacht. Trainer Francesco Farioli heeft nogal wat problemen op de linkerflank. Mika Godts, lang de enige linksbuiten in de Amsterdamse selectie, liep afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League een blessure op en is daarom niet inzetbaar. Ajax haalde in de persoon van Oliver Edvardsen een concurrent van Godts binnen, maar slaagde er niet in de Noor op tijd in te schrijven voor deze speelronde. Het Algemeen Dagblad verwacht daarom Kian Fitz-Jim op de plek van Godts, maar met Bounida heeft Farioli nog een optie om de Belg te vervangen.

