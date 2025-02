Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli kiest tegen Feyenoord voor opvallende vervanger van Godts

Ajax-trainer Francesco Farioli wijzigt zijn opstelling voor De Klassieker tegen Feyenoord op drie posities ten opzichte van het thuisduel met Galatasaray in de Europa League. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De Italiaan doet dit deels noodgedwongen, nadat hij donderdagavond al vroeg zag uitvallen met een hamstringblessure. Kian Fizt-Jim is mogelijk zijn vervanger op de linksbuitenpositie, terwijl ook en naar verwachting een basisplaats hebben.

Ajax kan zondagmiddag geweldige zaken doen in de strijd om plek twee in de Eredivisie. De ploeg van Farioli heeft op dit moment al negen punten meer dan Feyenoord en kan de voorsprong op de eeuwige rivaal dus vergroten tot twaalf punten. Dan moeten de Amsterdammers de punten wel in de eigen Johan Cruijff ArenA zien te houden. Dat moet gebeuren zónder Godts. De Belg is dit seizoen een van de smaakmakers in de hoofdstad, maar na zijn hamstringblessure die hij begin november opliep in de uitwedstrijd tegen FC Twente, staat hij nu opnieuw even gedwongen aan de kant. Godts moet in ieder geval de kraker tegen Feyenoord aan zich voorbij laten gaan.

De Nederlandse recordkampioen haalde in de persoon van Oliver Edvardsen eindelijk een linksbuiten en concurrent van Godts binnen, maar de voormalig smaakmaker van Go Ahead Eagles is zondag nog niet inzetbaar. Farioli liet eerder dit seizoen onder meer Chuba Akpom en Kenneth Taylor al hun opwachting maken op de linksbuitenpositie, maar eerstgenoemde is op weg naar LOSC Lille en Taylor wordt ‘gewoon’ op het middenveld verwacht. Het Algemeen Dagblad denkt dat Farioli kiest voor Fitz-Jim als vervanger van Godts. Fitz-Jim was donderdagavond nog als middenvelder trefzeker tegen Galatasaray. Hij fungeerde tijdens de voorbereiding op dit seizoen al een aantal keer als buitenspeler.

Meer wijzigingen

Farioli lijkt zijn opstelling op meer plekken te wijzigen ten opzichte van de Europese wedstrijd van donderdagavond. Remko Pasveer verdedigt uiteraard het doel, met voor hem Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld heeft Jordan Henderson ‘gewoon’ een basisplaats. De Engelsman werd donderdag plots nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar AS Monaco en had het avontuur graag willen aangaan, maar Ajax was niet bereid daaraan mee te werken. Klaassen wordt tegen Feyenoord eveneens aan de aftrap verwacht. Taylor completeert het middenveld. Voorin krijgt Bertrand Traoré opnieuw de voorkeur boven Steven Berghuis, terwijl Brian Brobbey zijn plekje juist dreigt af te moeten staan aan Weghorst. Het zou voor laatstgenoemde zijn eerste basisplaats zijn sinds de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 22 december.

De Klassieker begint zondagmiddag om 14.30 uur. De eerste ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord van dit seizoen, eindigde in een 0-2 zege voor de Amsterdammers. Taylor en Hato waren op 30 oktober de doelpuntenmakers. Drie dagen later won Ajax met 3-2 van PSV. Wordt het voor Farioli en zijn manschappen, na de 2-1 zege op Galatasaray, opnieuw een droomweek?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Fitz-Jim.

