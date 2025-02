Farioli komt vlak voor Klassieker met slecht nieuws voor Ajax-fans

Slecht nieuws voor Ajax-supporters: is zondagmiddag niet beschikbaar in De Klassieker tegen Feyenoord. Dat bevestigt trainer Francesco Farioli op de persconferentie voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA. De Belgische vleugelaanvaller liep in het Europa League-treffen met Galatasaray een blessure op.

Godts ging er in de laatste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League al na negen minuten bij zitten. Het schoot erin bij de negentienjarige Godts, die vermoedelijk een lichte hamstringblessure heeft opgelopen. Zichtbaar geëmotioneerd verliet Godts het veld in de Johan Cruijff ArenA en werd hij vervangen door Chuba Akpom.

Farioli geeft aan dat de blessure van Godts niet al te ernstig is, maar dat de Belg De Klassieker moet laten schieten. "Mika is niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij heeft tests gedaan, het was niet slecht maar het zal enkele dagen duren", aldus Farioli.

Godts is momenteel de enige linksbuiten in de selectie van Ajax, al is technisch directeur Alex Kroes druk bezig om Oliver Edvardsen naar Amsterdam te halen. Het is de bedoeling dat de 25-jarige Noor overkomt van Go Ahead Eagles. Of Edvardsen komende zondag al speelgerechtigd is? "Hij stond niet op de lijst en ook niet op het trainingsveld vanochtend. We zijn ook net klaar met trainen, dus ik ben ook niet op de hoogte van de stand van zaken op de transfermarkt", aldus een geheimzinnige Farioli.

Akpom nog wel op het trainingsveld bij Ajax

Chuba Akpom stond nog wel op het traingingsveld bij Ajax, waarmee niet uit te sluiten valt dat de 29-jarige Engelsman komende zondag nog in actie kan komen tegen Feyenoord. Dit houdt mogelijk verband met de blessure van Godts en de twijfel over de speelgerechtigdheid van Edvardsen. Akpom zou in onderhandeling zijn met Lille OSC over een huurtransfer. "Chuba is een van de spelers die in onderhandeling is, maar hij is nog altijd speler van Ajax", aldus Farioli.

