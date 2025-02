'Ajax plots gelinkt aan rechtsback van AC Milan'

Ajax wordt door de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met van AC Milan. Hoewel er nog geen sprake is van concrete interesse vanuit Amsterdam, zou de naam van de 28-jarige rechtsback wel gevallen zijn.

Ajax nam deze winter afscheid van Devyne Rensch, die voor zo'n zes miljoen euro de overstap maakte naar AS Roma. Met Youri Regeer haalde technisch directeur Alex Kroes al een vervanger voor het jeugdexponent in huis, alleen ziet trainer Francesco Farioli meer een middenvelder in de 21-jarige Regeer.

Als het aan Farioli ligt, dan haalt Kroes alsnog een directe opvolger voor Rensch in huis. Eerder werd al bekend dat op het lijstje van de Amsterdammers onder meer de namen van Georgios Vagiannidis, Sael Kumbedi en Mattia Mannini prijken. Eerstgenoemde lijkt echter te duur voor Ajaxx, aangezien Panathinaikos een vraagprijs van zo'n acht miljoen euro hanteert.

Volgens La Gazzetta dello Sport houden zowel Bologna als Ajax de situatie van Calabria bij AC Milan momenteel in de gaten. De zevenvoudig Italiaans internationaal heeft bij de Rossoneri, waar hij op een zijspoor is beland, een contract tot het einde van het seizoen. Mede daarom is de Italiaanse grootmacht bereid om hem deze winter te laten gaan.

AC Milan ontving nog geen aanbiedingen voor Calabria

Momenteel heeft AC Milan nog geen concrete aanbiedingen ontvangen voor de 28-jarige Calabria. Dus ook niet van Bologna of Ajax. Wel stelt de roze sportkrant dat de rechtervleugelverdediger openstaat voor een vroegtijdig vertrek uit Milaan. Calabria speelt al zijn hele carrière voor de Rossoneri en kwam in tien seizoenen in de hoofdmacht vooralsnog tot 272 wedstrijden, waarin hij tien treffers maakte en 21 assists gaf.

