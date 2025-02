Ajax keurt Edvardsen vrijdag, Amsterdammers onderhandelen met nóg een linksbuiten

wordt vrijdag medisch gekeurd door Ajax, meldt Voetbal International. De Amsterdammers hopen de deal snel te kunnen beklinken, zodat de 25-jarige linksbuiten zondagmiddag al in actie kan komen in De Klassieker tegen Ajax.

Edvardsen komt over van Go Ahead Eagles, waar hij dit seizoen een van de smaakmakers is. De Noor was is veertien competitiewedstrijden dit seizoen goed voor acht doelpunten en vier assists. Als de rechtspoot door de medische keuring komt, dan tekent hij bij Ajax een contract voor 3,5 jaar met de optie voor nog een extra jaar. De club zijn al enkele dagen akkoord over een transfersom van zo'n drie miljoen euro.

De aanstaande komst van Edvardsen is goed nieuws voor trainer Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester zag donderdagavond in het Europa League-duel met Galatasaray (2-1 winst) Mika Godts, de enige linksbuiten van de selectie, uitvallen met een blessure. Het is overigens nog maar de vraag of Edvardsen komende zondag in actie kan komen namens Ajax in De Klassieker.

Ajax moet dan vóór vrijdagmiddag 12.00 uur alle formaliteiten met Go Ahead Eagles en Edvardsen afronden, de linksbuiten medisch keuren én hem bij de KNVB registreren. De technische leiding van de Amsterdamse club staat dus een heuse race tegen de klok te wachten om de 25-jarige Noor op tijd speelgerechtigd te krijgen.

Ajax nog altijd bezig met Forbs

Mogelijk blijft het qua aanvallende versterkingen niet alleen bij Edvardsen. VI meldt namelijk dat Ajax ook nog altijd bezig is met het terughalen van Carlos Forbs. De twintigjarige Portugees wordt dit seizoen door de Amsterdammers verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, echter onderhandelt technisch directeur Alex Kroes met de Engelse club over een terugkeer van de buitenspeler. Vooralsnog is dit geen gemakkelijke zaak gebleken, aangezien Ajax zich stukbijt op de eisen van Wolves.

