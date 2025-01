Ajax bijt zich stuk op eisen van Wolverhampton Wanderers voor Forbs

Ajax is nog altijd in gesprek met Wolverhampton Wanderers over het terughalen van Carlos Forbs, meldt Voetbal International. De onderhandelingen over een terugkeer van de Portugees zijn in volle gang, maar verlopen allerminst soepel.

De linksbuitenpositie bij Ajax is al het hele seizoen een zorgenkindje. Trainer Francesco Farioli zag in de laatste dagen van de zomerse transferwindow zowel Steven Bergwijn als Forbs vertrekken en de komst van Kamaldeen Sulemana op het laatste moment niet doorgaan, waardoor hij alleen Mika Godts tot zijn beschikking had voor de linksbuitenpositie. Daar is, ondanks het feit dat de winterse transferperiode alweer bijna ten einde is, vooralsnog geen verandering in gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Aan het begin van de transferwindow richtte technisch directeur Alex Kroes zijn pijlen op Raúl Moro van Real Valladolid, maar de Spanjaard viel tijdens de degradatiekraker tegen RCD Espanyol uit met een sleutelbeenbreuk. De voorkeur van Farioli gaat uit naar het terughalen van Forbs, die aan het begin van het seizoen door Ajax werd verhuurd aan Wolverhampton Wanderers.

LEES OOK: Ajax-leiding had duidelijke voorkeur voor aanwinst, maar Farioli zag het niet zitten

Sinds deze week zijn de Amsterdammers in gesprek met de Engelse club over een terugkeer van de twintigjarige Portugees, die op beide flanken uit de voeten kan. Toch lijkt een deal zo makkelijk nog niet. Wolverhampton heeft Ajax een huursom van zo'n drie miljoen euro betaald, weet VI, en daar willen de Wolves nog iets van terugzien. De Amsterdamse club ziet het alleen niet zitten om te moeten betalen voor het terughalen van Forbs.

LEES OOK: Henderson staat open voor vertrek bij Ajax, oude bekende Farioli al genoemd als vervanger

Volgens VI wil Ajax Forbs alleen laten terugkeren in Amsterdam onder voorwaarden die voor de club gunstig zijn. Wel dringt de tijd, aangezien de transfermarkt op 4 februari sluit en er tegen die tijd een oplossing moet worden gevonden. Een terugkeer van Forbs is dus nog niet zeker, maar de clubs onderhandelen er wel over.

Ajax druk bezig met Edvardsen

Aangezien Ajax niet zoals in de zomer weer voor een verrassing wil komen te staan, heeft de club zijn pijlen ook gericht op Oliver Edvardsen. De Noorse aanvaller van Go Ahead Eagles lijkt de belangrijkste gegadigde om de linksbuitenpositie van de Amsterdammers te versterken. Naar verluidt moet de 25-jarige Edvardsen zo'n drie miljoen euro kosten. Wel is er sprake van twijfel binnen Ajax over de Noor, waardoor de Amsterdammers ook nadenken over de optie om zowel Forbs terug te halen én Moro alsnog over te nemen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Gordon was intiem met oud-speler van Ajax: 'Kwam hem laatst nog tegen met zijn vrouw en kinderen'

Zanger Gordon doet in gesprek met Andy van der Meijde een boekje open over zijn intieme relaties met verschillende voetballers, onder meer van Ajax.