Twijfels bij Ajax, dat gaat kiezen tussen Edvardsen of Moro én Forbs

Ajax heeft nog geen definitief besluit genomen over wie de nieuwe linksbuiten moet worden. Voetbal International bracht woensdagavond naar buiten dat de Amsterdammers zich bij Go Ahead Eagles hebben gemeld voor , maar volgens Mike Verweij zijn er intern twijfels over de Noorse aanvaller. Daarom wordt er naar verluidt door Ajax ook nog nagedacht over de optie om zowel Carlos Forbs terug te halen van zijn verhuurperiode én alsnog over te nemen van Real Valladolid.

Een nieuwe linksbuiten staat al maanden bovenaan het verlanglijstje van Ajax. Francesco Farioli zag in de laatste dagen van de zomerse transferwindow zowel Steven Bergwijn als Forbs vertrekken en de komst van Kamaldeen Sulemana op het laatste moment niet doorgaan, waardoor hij alleen Mika Godts tot zijn beschikking had voor de linksbuitenpositie. Daar is, ondanks het feit dat de winterse transferperiode alweer bijna ten einde is, vooralsnog geen verandering in gekomen. Edvardsen lijkt sinds woensdagavond de belangrijkste gegadigde om de concurrentie met Godts aan te gaan, maar binnen Ajax zijn ze er nog niet helemaal over uit.

Volgens Verweij heeft de smaakmaker van Go Ahead Eagles ‘de beste papieren’ en is een akkoord met zowel zijn club als hijzelf ‘een abc’tje’, maar daar staat tegenover dat hij ‘intern niet wordt gezien als dé speler die Ajax weer gaat terugbrengen naar de Europese top’. “Omdat Ajax hem een langdurig contract zal moeten voorschotelen, sluit dat in dat geval de deur voor Moro, die bij alle betrokkenen binnen Ajax met stip op één stond, maar door een sleutelbeenbreuk nog wekenlang aan de kant staat. Daarom wordt nagedacht over een constructie om nu Moro én Forbs te halen, waarbij Forbs een speler is voor de korte termijn en Moro voor de lange termijn”, zo klinkt het.

Forbs komt niet aan spelen toe in Engeland

Ajax werd eerder deze week al in verband gebracht met een vroegtijdige terugkeer van Forbs. De rappe Portugees maakte afgelopen zomer nog op huurbasis de overstap van Ajax naar Wolverhampton Wanderers, maar komt er in Engeland niet tot nauwelijks aan te pas. Omdat Ajax in augustus geen clausule bedong om Forbs tussentijds terug te halen, zal het moeten onderhandelen met Wolverhampton. Moro is naar verluidt al persoonlijk akkoord met Ajax, maar met zijn huidige werkgever Real Valladolid zou er nog geen overeenstemming zijn. Juist in het weekeinde dat Ajax de puntjes op de i had willen zetten, brak Moro zijn sleutelbeen. Door zijn komst leek dus een streep te gaan, maar volgens Verweij is de Spaanse dribbelaar nog altijd een optie.

“Als Moro in Amsterdam revalideert, dan zou hij in de slotfase van de Eredivisie nog een belangrijke rol kunnen spelen”, stelt Verweij, die de kans ‘groot’ acht dat Ajax met zowel Real Valladolid als Wolverhampton Wanderers tot een akkoord komt. Moro zou in dat geval tekenen tot de zomer van 2029.

