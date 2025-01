Go Ahead Eagles bevestigt gesprekken met Ajax: transfer lijkt kwestie van tijd

De gesprekken tussen Go Ahead Eagles en Ajax over een transfer van zijn in volle gang. Dat bevestigt Jan Willem van Dop, directeur van de Deventenaren, tegenover Tijmen van Wissing van RTV Oost. De huidige nummer zeven van de Eredivisie zal bovendien geen blokkade opwerpen, waarmee een overgang 'een kwestie van tijd' lijkt.

Ajax is naarstig op zoek naar een linksbuiten, aangezien trainer Francesco Farioli met Mika Godts over slechts één aanvaller voor de linkervleugel beschikt. Voetbal International meldde woensdagavond dat de 25-jarige Edvardsen de beoogde nieuwe vleugelaanvaller is voor de Amsterdammers. De Noor van Go Ahead Eagles is niet de enige kandidaat, ook Ansu Fati (FC Barcelona) en Rabbi Matondo (Rangers FC) worden in verband gebracht met Ajax. Daarnaast is ook het terughalen van Carlos Forbs nog een optie.

Go Ahead Eagles lijkt in ieder geval bereid om mee te werken aan een transfer van Edvardsen. Van Wissing stelt dat een vertrek van de Noorse linksbuiten 'een fikse aderlating' is voor de Deventenaren, maar dat de buitenspeler in de zomer sowieso al zou vertrekken. Mede daarom zal de clubleiding van Go Ahead Eagles geen blokkade opwerpen voor een winterse transfer. De 1.75 meter lange rechtspoot, die nog een contract heeft tot medio 2026, was dit seizoen in veertien competitiewedstrijden goed voor acht doelpunten en vier assists.

Onzeker of Go Ahead Eagles vervanger gaat halen

Het is nog maar de vraag of Go Ahead Eagles de markt opgaat om een vervanger voor Edvardsen te halen. Van Wissing stelt dat Mathis Suray en Oliver Antman ook op links kunnen en dat Søren Tengstedt dan een optie voor de rechterflank is. De verslaggever plaatst echter een kanttekening omdat Bobby Adekanye deze winter ook al is vertrokken. "Dus er komt waarschijnlijk wel een smaak bij."

Van Dop bevestigt dat hij in gesprek is met Kroes over deal Oliver Edvardsen. De overgang lijkt (mij) dan ook een kwestie van tijd. Club gaat geen blokkade opwerpen.



