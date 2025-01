Ajax denkt aan komst van voormalig Barcelona-uitblinker

Oliver Edvardsen is niet de enige vleugelaanvaller die op het wensenlijstje van Ajax deze transferperiode staat. De Telegraaf meldt in de nacht van woensdag op donderdag dat de Amsterdammers drie andere ijzers in het vuur hebben.

De linksbuitenpositie is dun bezet bij Ajax en dus zoekt de club van trainer Francesco Farioli naarstig naar versterking op die positie. Voetbal International meldde woensdagavond laat dat de club in verregaande onderhandeling is met Go Ahead Eagles over een transfer van Edvardsen, die naar verluidt circa drie miljoen euro moet kosten.

De Telegraaf bevestigt de interesse van Ajax in Edvardsen, maar meldt dat er nog drie andere buitenspelers op het verlanglijstje van de club staan. “De meest in het oog springende is die van FC Barcelona-speler Ansu Fati”, schrijft journalist Mike Verweij. Het gevallen toptalent zit op een dood spoor bij Barcelona en kwam dit seizoen pas 186 minuten in actie.

Ajax is ook bijzonder gecharmeerd van Rabbi Matondo, een 24-jarige linksbuiten van Rangers FC. Matondo speelde dit seizoen in alle competities pas acht wedstrijden voor de Schotse grootmacht. Daarin noteerde hij 2 doelpunten en 3 assists.

Carlos Forbs is volgens De Telegraaf de vierde en laatste optie voor Ajax. De Portugees wordt dit seizoen door Ajax verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, maar komt weinig aan spelen toe bij de Premier League-club. Ajax ziet zijn kans derhalve schoon om Forbs terug te halen naar Amsterdam.