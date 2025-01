Ajax geeft gas en brengt miljoenenbod uit in de Eredivisie

Ajax heeft zijn oog laten vallen op . Voetbal International meldt woensdagavond laat dat de Amsterdammers in verregaande onderhandelingen zijn met Go Ahead Eagles over een transfer van de 25-jarige linksbuiten.

Edvardsen is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Go Ahead Eagles. De Noor kwam in de zomer van 2022 Stabæk IF en was sindsdien in 81 officiële wedstrijden voor de Deventenaren goed voor 26 doelpunten en 7 assists. Dit seizoen staat de teller op acht goals en vier assists in veertien duels in de Eredivisie.

Het contract van Edvardsen bij Go Ahead Eagles loopt nog door tot het einde van dit seizoen, met een optie voor nog één jaar. “Ajax lijkt er met Go Ahead Eagles uit te komen over een transfersom van ongeveer drie miljoen euro”, klinkt het.

Ajax hoopt de komst van Edvardsen nog voor het weekend af te ronden, zodat de aanvaller aanstaande zondag al kan spelen in de Klassieker tegen Feyenoord. Edvardsen moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen Mika Godts.

