Ajax-fans gaan los op één man: ‘Belabberd, net een kind van vier’

De fans van Ajax zijn niet te spreken over de manier waarop omgaat met kansen. De jonge Belg is volgens gebruikers op social media op de meeste vlakken geweldig, maar zou hij zeker baat hebben bij een cursus kansen afronden.

Ajax kwam op bezoek bij sc Heerenveen na twintig minuten voetballen via Josip Sutalo op 0-1. Enkele minuten later had Godts de score kunnen verdubbelen, maar zijn slappe schot ging recht op Mickey van der Hart af. Ook zag hij de volledig vrijstaande Bertrand Traoré over het hoofd. Het feit dat de buitenspeler deze kans niet goed uitspeelde, komt hem op social media op een hoop kritiek te staan.

“Godts heeft zulke geweldige acties, maar zijn afronding is vaak belabberd. Dit moet gewoon een honderd procent goal zijn”, stelt een fan op X. “Als Godts ooit leert schieten in plaats van ballen richting de keeper te passen, kan het echt een fantastische speler worden”, voegt een ander eraan toe. Gebruikers suggereren dat Godts moet gaan ‘trainen op afwerken’ of een ‘cursus afwerken’ moet nemen.

“Dan dribbel je als Godts de hele verdediging zoek en schiet je vervolgens in als een kind van vier”, omschrijft een andere Ajax-fan het rendement van de Belg. Ook bestaat er frustratie over het feit dat Godts voor eigen succes ging in plaats van af te leggen aan Traoré. “Sinds wanneer heeft Godts besloten om de vedette te gaan uithangen? Kan die bal toch afspelen?”

