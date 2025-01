Ten Voorde voorziet transfertruc bij Ajax: 'Misschien gaan ze hem wel met winst doorverkopen'

Leon ten Voorde verwacht dat Ajax deze zomer alsnog zal aankloppen bij FC Twente voor . De Amsterdammers verkochten de middenvelder, die ook als rechtsback uit de voeten kwam, in de zomer van 2023 aan FC Twente maar bedongen daarbij een terugkoopoptie. Regeer was recentelijk in beeld bij Ajax met het oog op het aanstaande vertrek van Devyne Rensch.

AS Roma heeft Rensch op de korrel en hoewel Ajax de verdediger het liefste binnenboord houdt, daar wil hij zelf dat de club nog wat aan hem verdient. De zeventienvoudig international van Jong Oranje beschikt bij Ajax over een aflopend contract. Ajax leek gebruik te gaan maken van de terugkoopoptie bij Regeer, maar inmiddels is duidelijk dat de Griek Georgios Vagiannidis de topprioriteit is.

Ten Voorde, clubwatcher van FC Twente voor De Twentsche Courant Tubantia, verwacht dan ook dat Regeer in de tweede seizoenshelft 'gewoon' in Enschede blijft, ondanks de interesse van Ajax. "Ik kan me haast niet voorstellen dat ze hem in de winterstop gaan halen als rechtsback", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast.

"Regeer is aan het begin van dit seizoen bij Twente begonnen als rechtsback, maar dat was niet echt een succes. Aan de bal is hij goed en hij kan pendelen, dus aanvallend vult-ie het heel goed in. Maar verdedigend liet hij nog wel eens wat steekjes vallen. Hij heeft ook wel aangegeven: ik voel me eigenlijk toch het meest thuis op het middenveld. Dus dan zou ik het best wel gek vinden als Ajax hem nu terug gaat halen als rechtsback", vervolgt Ten Voorde.

Ten Voorde voorziet slim foefje van Kroes

De FC Twente-watcher sluit echter niet uit dat Ajax komende zomer alsnog aanklopt bij FC Twente. "Je zit met die 'terugkoopgarantie' van vijf miljoen, dus dat ze hem in de zomer gaan halen... dat zou me niet verbazen. Het zou me ook niet verbazen, Alex Kroes kennende, dat hij misschien al wel wat lijntjes heeft uitgelegd om hem met winst door te verkopen. Want Benfica was deze zomer al best wel serieus, dat is een club die heel erg naar data kijkt en daar komt Regeer best wel goed naar voren. Dus misschien gaat Ajax hem uiteindelijk wel met winst doorverkopen", besluit hij.

