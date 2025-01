'Zwaktebod' van Farioli keihard onderuit gehaald: 'Goedkoop onzinverhaaltje'

Het spitsenbeleid van Francesco Farioli wordt gekraakt door oud-spits Wim Kieft. De Italiaanse oefenmeester stelde dat Ajax met , en het beste spitsenpakket van Nederland heeft, maar de columnist ziet dat er niet gepresteerd wordt met de twee spitsen.

In zijn column voor De Telegraaf schrijft Kieft dat Farioli bezig is om de carrière van Brobbey en Weghorst de nek om te draaien. "Iedereen ziet het en Ajax laat het gebeuren: het lukt Farioli om Brian Brobbey en Wout Weghorst alle vertrouwen af te nemen. Terwijl Brobbey in het meest dramatische Ajax-seizoen 22 doelpunten maakte en Weghorst het Nederlands elftal vaak over het dode punt hielp."

Hoewel Ajax momenteel op een keurige tweede plaats staat in de Eredivisie, is het voetbal bij de recordkampioen niet om over naar huis te schrijven. "En dan als trainer aankomen met een opsomming van allerlei data waaruit blijkt dat jij het allemaal veel beter doet dan je voorgangers bij Ajax. Puur een zwaktebod", oordeelt Kieft hard.

LEES OOK: Farioli krijgt opdracht mee van Ajax: zeven talenten moeten doorschuiven

"Daarmee gaf Farioli toe aan alle kritieken op zijn functioneren bij Ajax", vervolgt Kieft. "Als hij overtuigd zou zijn van zijn werkwijze en visie had hij onverstoorbaar moeten doorgaan zonder zijn gelijk te willen halen met een goedkoop onzinverhaaltje. Het drama wat zich voltrekt met de spitsen Brobbey en Weghorst, en eigenlijk ook Chuba Akpom, vertelt het werkelijke verhaal van Farioli bij Ajax", besluit hij kritisch.

