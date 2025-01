Hugo Borst: 'Als Farioli dat niet doet, moet Ajax hem bedanken voor bewezen diensten'

Hugo Borst spreekt zich in De Oranjewinter uit over de toekomst van Ajax-trainer Francesco Farioli. De journalist ziet twee mogelijke scenario's: óf de Italiaan gaat zijn elftal in zijn tweede jaar in Amsterdamse dienst beter voetbal laten spelen, óf club en trainer gaan na één seizoen alweer uit elkaar.

Farioli werd afgelopen zomer aangesteld in de Johan Cruijff ArenA en moet Ajax terug naar de Champions League zien te loodsen. Iets over de helft van de competitie ligt Ajax op koers: de club bezet momenteel de tweede plaats in de Eredivisie, op vier punten van koploper PSV en met een voorsprong van drie punten op de verrassende nummer drie, FC Utrecht. De resultaten gaan echter gepaard met voetbal dat nauwelijks 'des Ajax' kan worden genoemd en dat is voor Borst een groot probleem.

"Ik vind eigenlijk dat hij deze zomer ofwel moet aantonen dat hij het heel anders gaat doen, op z'n Ajax, óf ze moeten zeggen: 'Bedankt voor bewezen diensten, je hebt ons de Champions League bezorgd, tweede plaats'." Presentatrice Hélène Hendriks vraagt verbaasd: "Na een jaar al?", maar Borst legt uit: "Ja. Dit is prima, maar hij is aan het puinruimen. Dus het voetbal mág er ook niet uitzien, maar dit doet echt pijn aan de ogen."

"Ik hoor ook heel veel Amsterdammers klagen", vervolgt Borst. "Nou doen ze dat al snel omdat de standaard hoog ligt. Jaren 70, jaren 90, Ten Hag-periode... Maar dit kan je niet langer verkopen dan een jaar. Als hij tweede wordt: standbeeld voor die man, maar dan wel op het vliegtuig." Rutger Castricum vraagt Borst vervolgens wie Ajax dán zou moeten gaan trainen, maar daar moet de journalist het antwoord op schuldig blijven. "Ja, daar moeten ze nu al naar scouten, dat maakt toch niet uit? Maar dit heeft niks met Ajax te maken. Er moet wel een trainer te vinden zijn die het 'op z'n Ajax' kan", besluit Borst.

