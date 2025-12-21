heeft zondagavond een wereldgoal gemaakt in het openingsduel van de Afrika Cup tussen Marokko en Comoren. De spits van Olympiakos was verantwoordelijk voor de 2-0, die hij op wonderschone wijze produceerde na een assist van PSV-speler Anas Salah-Eddine.

De eerste wedstrijd van de Afrika Cup is een prooi geworden voor Marokko. De Leeuwen van de Atlas, gastland van het toernooi, waren met 2-0 te sterk voor Comoren, mede dankzij een bizarre wereldgoal van Ayoub El Kaabi, die mogelijk nu al het ‘doelpunt van het toernooi’ voor zijn rekening heeft genomen.

Gastland Marokko startte met een hoop bekende namen aan het duel met Comoren. PSV’ers Ismaël Saibari en Anas Salah-Eddine begonnen in de basis, terwijl ook Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat aan de aftrap verschenen. Feyenoord-middenvelder Oussama Targhalline moest genoegen nemen met een plek op de reservebank. Op de bank bij Comoren nam Sparta-back Saïd Bakari plaats, net als voormalig Eredivisie-spelers Rémy Vita (Fortuna) en Yacine Bourhane (Go Ahead).

In de stromende regen had Marokko, zoals verwacht, het betere van het spel. Het gastland kreeg na elf minuten de uitgelezen kans om de score te openen, maar zag Al-Ain-spits Soufiane Rahimi een strafschop missen. Keeper Yannick Pandor koos de goede hoek, waardoor beide ploegen met een 0-0-ruststand de kleedkamer opzochten.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde en drongen de Leeuwen van de Atlas opnieuw aan. Dit resulteerde in de 55e minuut in de openingstreffer: Brahim Diaz nam de eerste treffer van het toernooi voor zijn rekening. Enkele minuten later ontsnapte de ploeg van Walid Regragui, toen Comoren-spits Rafiki Said een levensgrote kans onbenut liet.

Wereldgoal Marokko

Toch was het Marokko dat ook de tweede treffer van het duel wist te produceren. En hoe: na een bekeken pass van PSV-speler Salah-Eddine werkte invaller El Kaabi de bal met een omhaal achter Comoren-doelman Pandor. De commentator van Ziggo Sport omschreef het wonderschone doelpunt direct als ‘het doelpunt van het toernooi’.

Daarmee eindigde de wedstrijd in een 2-0-overwinning voor Marokko, dat uitstekend is begonnen aan de Afrika Cup.

Bekijk hieronder de fenomenale treffer van Marokko: