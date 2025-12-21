De Afrika Cup wordt vanaf 2028 iedere vier jaar georganiseerd. Dat heeft Patrice Motsepe, voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond (CAF), op de persconferentie voorafgaand aan de editie van dit jaar laten weten. Tot op heden werd het Afrikaanse landentoernooi iedere twee jaar georganiseerd.

De Afrikaanse voetbalbond ziet graag dat zijn toernooien beter passen in de internationale voetbalkalender. Daarom is er besloten om de Afrika Cup vanaf 2028 een keer per vier jaar te organiseren. “Deze verandering maakt deel uit van het plan om het voetbal op het Afrikaanse continent te herstructureren en op die manier ook de wereldwijde kalender beter af te stemmen”, zo stelde Motsepe op zijn persconferentie.

Sinds 1957 wordt de Afrika Cup iedere twee jaar gehouden. Een reden daarvoor was het geringe aantal WK-tickets dat lange tijd beschikbaar was voor Afrikaanse landen. Door de uitbreiding van het deelnemersveld mogen er komende zomer negen of tien landen uit Afrika meedoen aan het WK. Dit zal afhangen van DR Congo, dat zich via de intercontinentale play-offs nog kan plaatsen voor het toernooi.

Voor de wijziging zal de Afrika Cup nog enkele keren worden gehouden. Na de editie van dit jaar, die zondag begint met het duel tussen gastland Marokko en de Comoren, wordt het toernooi in 2027 gehouden in Kenia, Tanzania en Oeganda. Vervolgens vindt in 2028 nog een editie plaats. De bedoeling is dat deze toernooien in de zomer plaatsvinden.