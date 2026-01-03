De Afrika Cup is momenteel in volle gang, maar ook de tweede seizoenshelft van de Eredivisie gaat bijna weer van start. Het Afrikaanse landentoernooi overlapt met de Nederlandse competitie, dus zullen sommige spelers wedstrijden van hun clubs moeten missen in januari.

De Afrika Cup wordt al lange tijd om de twee jaar in de winter georganiseerd. In 2019 vond de eerste editie in de zomer plaats, om op die manier conflicten met de Europese speelkalender te voorkomen. In 2023 zou het toernooi ook in de zomermaanden worden gehouden, maar vanwege de weersomstandigheden in gastland Ivoorkust werd die editie verplaatst naar begin 2024. Ook de editie van dit jaar zou oorspronkelijk in de zomer plaatsvinden, maar door het nieuwe WK voor clubs werd het toernooi met een halfjaar verzet.

Artikel gaat verder onder video

Op dit moment strijden de verschillende deelnemers in Marokko om de meest prestigieuze prijs van Afrika. Acht spelers daarvan verdienen hun brood in de Eredivisie: Anass Salah-Eddine, Ismael Saibari, Adamo Nagalo (allen PSV), Anis Hadj Moussa, Oussama Targhalline, Gaoussou Diarra (allen Feyenoord), Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Saïd Bakari (Sparta Rotterdam). Daarvan keerde Bakari na de groepsfase alweer terug naar Nederland, terwijl Diarra het toernooi wegens een blessure moest verlaten.

Achtste finales en kwartfinales

De achtste finales van de Afrika Cup staan op het programma tussen 3 en 6 januari. De spelers die hieraan deelnemen, zullen hoogst waarschijnlijk in de eerste speelronde na de winterstop - 9 tot en met 11 januari - nog niet in actie kunnen komen. De kwartfinales van de Afrika Cup worden in datzelfde weekend gespeeld, waardoor spelers die de achtste finales overleven hoe dan ook niet zullen spelen in speelronde 18. De Eredivisie-clubs die nog steeds Afrika Cup-deelnemers leveren, spelen in dat weekend de volgende wedstrijden:

Datum Wedstrijd Afrika Cup-deelnemer(s) Zaterdag 10 januari FC Twente - PEC Zwolle Zerrouki Zaterdag 10 januari PSV - Excelsior Saibari, Salah-Eddine, Nagalo Zondag 11 januari sc Heerenveen - Feyenoord Hadj Moussa, Targhalline

Halve finales en finale

De halve finales van de Afrika Cup worden gespeeld op woensdag 14 januari. De vier landen die deze ronde halen, zullen ook na deze wedstrijden nog enkele dagen in Marokko blijven. De verliezend halvefinalisten spelen op zaterdag 17 januari namelijk een wedstrijd om de derde plaats, terwijl de finale een dag later, zondag 18 januari, op het programma staat. Alle Eredivisie-spelers die de halve finale overleven, zullen dus niet inzetbaar zijn in speelronde 19. De Eredivisie-clubs die nog steeds Afrika Cup-deelnemers leveren, spelen in dat weekend de volgende wedstrijden:

Datum Wedstrijd Afrika Cup-deelnemer(s) Zaterdag 17 januari Fortuna Sittard - PSV Saibari, Salah-Eddine, Nagalo Zondag 18 januari Heracles Almelo - FC Twente Zerrouki Zondag 18 januari Feyenoord - Sparta Rotterdam Hadj Moussa, Targhalline

In de dagen na de finale van de Afrika Cup hebben PSV en Feyenoord Europese verplichtingen. De Eindhovenaren spelen op woensdag 21 januari in de Champions League een uitwedstrijd tegen Newcastle United. Daar is Saibari hoe dan ook niet bij; de middenvelder pakte tegen Atlético Madrid zijn derde gele kaart van de competitiefase en is zodoende geschorst. Als Marokko zich bij de laatste vier van de Afrika Cup voegt, is de kans klein dat Salah-Eddine dan al inzetbaar is. Feyenoord speelt een dag later in eigen huis tegen Sturm Graz in de Europa League. Als Marokko en Algerije de halve finales halen, lijkt het er sterk op dat Targhalline en Hadj Moussa deze wedstrijd moeten missen.