Hélène Hendriks kreeg kritiek nadat ze tijdens de uitzendingen van de Afrika Cup presenteerde in een takshita, een typisch Marokkaanse jurk. De sportpresentatrice reageert nu voor het eerst op die kritiek.

Hendriks werd veelbesproken in de Nederlandse en Marokkaanse media, nadat ze rondom wedstrijden van Marokko op de Afrika Cup presenteerde in een takshita. Filmpjes van dat moment gingen zelfs viraal op sociale media in Marokko.

Artikel gaat verder onder video

Mensen konden erom lachen en vonden het leuk, maar Hendriks kreeg ook de nodige kritiek te verwerken. Onder meer van Henk Spaan: “Hélène Hendriks draagt Marokkaans gewaad. Houden we dat bij alle wedstrijden? Aangepaste kleding? Dat wordt lachen als ze Volendam moet presenteren. Spiegeltjes op de muts. Als straks Ivoorkust wordt uitgezonden, neemt Hélène Hendriks dan een trommel mee?”, schreef de columnist van Het Parool.

In gesprek met De Telegraaf reageert Hendriks op de ophef: “Dat mensen hier een mening over hebben, dat mag. Onze regisseur is Marokkaans. Hij had deze jurk van zijn vrouw meegenomen. We vonden het mooi om op deze manier de verbinding met Marokko op te zoeken. Ik kreeg naast een paar zure reacties vooral veel positieve berichten. Mooi toch”, besluit ze.

De komende periode zullen we Hendriks niet meer in een takshita zien, want de presentatrice is gestopt met het presenteren van de Afrika Cup. Ze kan die werkzaamheden sinds deze week niet meer combineren met haar dagelijkse talkshow De Oranjezomer.