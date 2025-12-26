Live voetbal 1

Hélène Hendriks over haar overleden vader: 'Ik denk nog vaak aan hem'

Helene Hendriks
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
26 december 2025, 15:34

Hélène Hendriks heeft in gesprek met Story een openhartig inkijkje gegeven in haar leven. De presentatrice blikt onder meer terug op het overlijden van haar vader, zo’n twee jaar geleden.

De vader van Hendriks overleed in 2023 op 77-jarige leeftijd. “Ik denk nog vaak aan hem”, vertelt ze. “Iedereen is verdrietig als zijn vader overlijdt, maar mijn vader had zoveel pijn dat wij allemaal ook blij waren dat hij rust heeft gevonden.” Hendriks gaf eerder al aan veel steun en troost te hebben gevonden bij haar familie.

Artikel gaat verder onder video

In hetzelfde interview spreekt Hendriks over die hechte familiebanden. Dat werd eerder dit jaar ook zichtbaar toen zij namens Vandaag Inside de Gouden Televizier-Ring mocht ophalen. “Zelfs mijn 86-jarige tante was meegekomen. Dat was zo geweldig om met elkaar te kunnen delen en te beleven. Onze band is heel hecht, al zijn we wel verschillend. Ik lijk bijvoorbeeld erg op mijn moeder. Net als zij sta ik nuchter in het leven.”

