Hélène Hendriks is nog dagelijks aan het revalideren om te herstellen van de operatie die ze eerder dit jaar moest ondergaan. Dat vertelt de 45-jarige presentatrice bij de Diversity Sports Awards voor de camera's van RTL Boulevard.

In mei van dit jaar kondigde Hendriks live in Vandaag Inside aan dat ze de start van haar programma De Oranjezomer aan zich voorbij zou laten gaan vanwege de operatie, naar later bleek aan een beklemde zenuw in haar rug. Het programma werd daarom wekenlang gepresenteerd door Johnny de Mol en daarna door Thomas van Groningen. Pas begin augustus kon Hendriks haar rentree maken in de talkshow, al moest ze dat vanwege de ingreep wel staand doen in plaats van zittend.

"Ik ben nog iedere dag aan het revalideren", vertelt Hendriks. Veel van haar volgers op sociale media concludeerden recent dat het 'goed' met haar gaat toen de presentatrice een filmpje plaatste waarop te zien is hoe ze in het stadion van FC Utrecht langs een paal naar beneden gleed. "Dat klopt ook", zegt Hendriks.

"Dat was trouwens een heel oud filmpje, maar dat maakt niet uit. Nee, het gaat hartstikke goed. Revalideren kost gewoon tijd, maar als je dat een beetje gedisciplineerd doet dan is het prima. Ik kom uit de topsport, dan heb je wel vaker behoorlijke blessures waar je lang van moet revalideren. Dus ik ben wel wat gewend. Het is maar net hoe je er zelf instaat, toch?"