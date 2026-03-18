AZ zonder Owusu-Oduro en Hornkamp naar Praag

18 maart 2026, 12:58
Sven Mijnans AZ FC Noah
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Voetbaljunk en ervaren redacteur

AZ kan in de returnwedstrijd tegen Sparta Praag geen beroep doen op doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro en spits Jizz Hornkamp. Het tweetal maakt geen deel uit van de 23-koppige selectie die in de achtste finales van de Conference League een 2-1 voorsprong moet zien te verdedigen tegen de ploeg van Brian Priske.

AZ was afgelopen donderdag in eigen huis met 2-1 te sterk voor Sparta Praag. Troy Parrott opende na een half uur spelen de score in het AFAS Stadion, maar de Tsjechen knokten zich vlak na rust terug naar 1-1. Vlak voor tijd was het vervolgens diezelfde Parrott die voor de winnende tekende en AZ zo een betere uitgangspositie verschafte voor de return van morgen (donderdag).

Afgelopen zondag was AZ in competitieverband met 4-0 te sterk voor hekkensluiter Heracles Almelo. In dat duel werd het doel verdedigd door Hobie Verhulst, normaal gesproken derde keeper achter Owusu-Oduro en Jeroen Zoet, die beiden ontbraken. Spits Hornkamp zat tegen zijn oude club wel op de bank, maar bleef daar 90 minuten zitten. Zorgen waren er bovendien over Ro-Zangelo Daal, die al na een half uur geblesseerd uitviel.

AZ maakt woensdagochtend de 23-koppige wedstrijdselectie voor de return in Praag bekend. Daarin ontbreken Owusu-Oduro en Hornkamp dus, maar Zoet keert wél terug in de spelersgroep van Lee-Roy Echteld. Ook de blessure van Daal lijkt mee te vallen: de vleugelspeler stapt eveneens op het vliegtuig naar Tsjechië en lijkt dus op zijn minst als invaller minuten te kunnen gaan maken.

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Theo Janssen met als inzet Kees Smit van AZ

Theo Janssen: '60 miljoen belachelijk veel voor Kees Smit, 15 miljoen is al heel veel'

  • Gisteren, 08:09
  • Gisteren, 08:09
  • 4
Lequincio Zeefuik Wouter Goes

Bizarre beelden: AZ-huurling Lequincio Zeefuik gaat tekeer tegen Wouter Goes

  • zo 15 maart, 18:46
  • 15 mrt. 18:46
  • 2
Jizz Hornkamp tijdens AZ - FC Twente

Hornkamp verrast door Heracles: ‘Toen AZ zich meldde dacht ik: dat zal moeilijk worden’

  • zo 15 maart, 07:55
  • 15 mrt. 07:55
  • 1
Rome-Jayden Owusu-Oduro

Rome-Jayden Owusu-Oduro
Jong AZ
Team: Jong AZ
Leeftijd: 21 jaar (2 jul. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
18
0
2025/2026
Jong AZ
1
0
2024/2025
AZ
30
0
2024/2025
Jong AZ
2
0

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

