Is de Eredivisie nog serieus te nemen? Forse kritiek op PSV, AZ en Sparta

Valentijn Driessen heeft zich enorm gestoord rond de afgelopen speelronde in de Eredivisie. De journalist van De Telegraaf vindt het moeilijk om de competitie nog serieus te nemen. Hij ergert zich aan de uitgesmeerde speelronde, die woensdag begon en zondag eindigde, en uit kritiek op de vakantieplannen van meerdere clubs.

"De vraag is hoe serieus je die Nederlandse competitie nog moet nemen, en hoe serieus de KNVB en de Eredivisie zichzelf nemen door alle wedstrijden over zo’n lange periode uit te smeren”, oordeelt Driessen. “Er is geen touw meer aan vast te knopen, voor niemand niet.” De planning had te maken met (de voorbereidingen op) Koningsnacht, waar veel politiecapaciteit voor nodig was.

"Hoe serieus neem je jezelf als drie ploegen zich volledig volgooien in Spanje, zoals Sparta, PSV en AZ? En AZ speelt dan tussendoor nog even een wedstrijdje, met zeven invallers tegen Go Ahead. Wat nou competitievervalsing?" PSV en Sparta hebben een trip naar Spanje gepland, terwijl AZ afgelopen weekend in het Zuid-Europese land verbleef.

"Utrecht wordt met 5-0 opgerold door Excelsior. Excelsior had helemaal geen goed doelsaldo en heeft dat ineens wél, door een wanprestatie van Utrecht. Zo kun je nog wel even doorgaan en allerlei wedstrijden eruit pikken”, zegt Driessen, die vervolgens wijst naar FC Groningen. “Dick Lukkien is er heel scherp op dat zijn spelers niet appen met Luciano Valente van Feyenoord. Het heeft weinig geholpen. Hij had ze beter een bus peper in de reet kunnen steken, want ze hebben helemaal niets ingebracht in De Kuip."

"Dat soort dingen hebben natuurlijk allemaal invloed op de stand. Je verwacht in deze fase van het seizoen toch meer professionaliteit, volwassenheid en verantwoordelijkheid van clubs en trainers”, zegt de chef voetbal van de krant.

‘Van Persie maakt slimme opmerking’

Driessen zag dat Feyenoord uitgroeide tot een van de winnaars van het weekend en ziet die ploeg tweede worden. “Ik verwacht niet dat AZ het Feyenoord echt moeilijk gaan maken. Feyenoord heeft volgende week Fortuna Sittard en die ploeg is volledig uitgespeeld. Dus ja, ik denk dat Feyenoord gewoon tweede wordt."

De vraag is of dat genoeg is voor Robin van Persie om zijn baan als trainer te behouden. "Dan zal het afhangen van wie de nieuwe directeur wordt en of die doorgaat met Van Persie. Die heeft na de wedstrijd tegen Groningen heel slim aangegeven dat hij graag verder wil met Dick Advocaat als adviseur”, vervolgt Driessen. “Als Dick Advocaat ‘ja’ zegt, wordt het voor een nieuwe directeur heel moeilijk om te zeggen dat ze afscheid nemen van Van Persie."