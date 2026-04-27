Bizar verhaal over Leroy Fer: 'Hij trok z'n broek uit, greep zijn geslachtsdeel en...'

Een opvallend verhaal uit Engeland over . De voormalig Oranje-international zorgde na overwinningen voor bijzonder expliciete taferelen in de kleedkamer, vertelt zijn oude ploeggenoot .

Bennett speelde bij Norwich City samen met Fer. In de podcast Under the Cosh blikt hij terug op hoe de middenvelder zijn eigen, op z’n zachtst gezegd opvallende manier van feestvieren had.

“Serieus, zijn ding is echt gigantisch — het grootste dat ik ooit heb gezien”, vertelt Bennett openlijk. “Als we wonnen, trok Leroy gewoon z’n broek naar beneden. Iedereen wist al dat hij flink geschapen was.”

“Hij pakte ’m bovenaan vast – echt een enorm ding – en begon ’m door de kleedkamer te zwaaien, terwijl hij een soort sirenegeluid maakte,”.

Artikel gaat verder onder video

“Op een gegeven moment had hij nieuwe voetbalschoenen, toch… stopt hij z’n lul door de doos heen. Vervolgens doet hij die open en zegt: ‘Vind je m’n nieuwe schoenen mooi?’ Tilt hij de deksel op, zit z’n lul daar gewoon in", blikt Bennett lachend terug.

Carrière van Leroy Fer

Fer maakte in 2013 de overstap van FC Twente naar Norwich City. In zijn enige seizoen op Carrow Road kwam hij tot vier doelpunten en drie assists, maar kon hij degradatie uit de Premier League niet voorkomen.

Na periodes bij QPR en Swansea City keerde de middenvelder uiteindelijk terug naar Nederland, waar hij in 2019 tekende bij Feyenoord. De oud-international, die elf interlands speelde voor Oranje, is inmiddels actief in de Verenigde Arabische Emiraten.