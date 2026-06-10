Van der Vaart verbijsterd door transfersom Van Hecke: 'Mijn voetbalhart huilt'

Rafael van der Vaart is flink geschrokken van de vermeende transfersom die rondzingt voor . De oud-international reageert vol onbegrip op de geruchten dat Tottenham Hotspur een bedrag van 80 miljoen euro wil neerleggen voor de Oranje-international. Volgens de analist staat dat prijskaartje totaal niet in verhouding tot de status van de speler.

De toekomst van de verdediger was onderwerp van gesprek in de Ziggo Sport-podcast Wes & Raf. Tijdens de uitzending bracht Wytse van der Groot de mogelijke overstap van de international ter sprake. "Van Hecke gaat misschien ook naar Spurs he", zo wierp hij op. Dat was voor de vaste analist het startsein om zijn ongezouten mening te geven over de gang van zaken.

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Hoewel de voormalig voetballer best gecharmeerd is van de kwaliteiten van de verdediger, vindt hij de financiële kant van het verhaal onrealistisch. "Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel fan van hem", zo begon hij zijn betoog. "Maar als ik hoor 80 miljoen voor Van Hecke, dan huilt mijn voetbalhart", voegde hij daar direct aan toe. Volgens hem is de verhouding volledig zoek. "Dat zijn bedragen die horen niet bij zo’n speler", aldus de oud-international.

Daarnaast plaatst Van der Vaart grote vraagtekens bij de dadendrang van Tottenham. Dat juist zij bereid zouden zijn om de portemonnee zo ver open te trekken, gaat er bij hem niet in. "Dat Tottenham dat wil betalen, bijna gedegradeerd", stelde hij vol verbazing vast. De conclusie van Van der Vaart was dan ook helder: "Ik vind dat heel erg veel geld."