Mexico troeft Zuid-Afrika af in bizarre openingswedstrijd met drie rode kaarten

Mexico is het WK 2026 begonnen met een overtuigende overwinning. In een eenzijdige openingswedstrijd in het Estadio Azteca versloegen de gastheren Zuid-Afrika met 2-0. Julián Quiñones opende al vroeg de score, waarna Raúl Jiménez na rust zijn eerste WK-doelpunt ooit maakte. Zuid-Afrika beleefde ondertussen een dramatische avond, die eindigde met liefst drie rode kaarten.

Mexico schoot uit de startblokken en liet direct zien dat het de wedstrijd wilde dicteren. Al vroeg kreeg Raúl Jiménez een grote kans toen een voorzet vanaf rechts voor zijn voeten viel, maar zijn inzet werd nog gekeerd door doelman Williams.

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De druk van Mexico nam vervolgens verder toe. Zuid-Afrika kwam nauwelijks van eigen helft af en betaalde daar na negen minuten de prijs voor. Williams speelde de bal in op Sithole, die de controle volledig verloor. Lira zette fel druk, waarna de bal voor de voeten van Quiñones belandde. De aanvaller aarzelde niet, dribbelde richting doel en schoot door de benen van Williams raak: 1-0.

Mexico bleef de bovenliggende partij. Quiñones was voortdurend dreigend en Gutiérrez groeide uit tot de gevaarlijkste man op het veld. Halverwege de eerste helft moest Zuid-Afrika al aan de noodrem trekken; Mokoena kreeg een gele kaart na een stevige overtreding. De thuisploeg bleef kansen creëren. Een schot van Quiñones vloog net over en Gutiérrez zag een fraaie poging via de binnenkant van de paal naast gaan.

Pas in de slotfase van de eerste helft liet Zuid-Afrika zich aanvallend zien. Een voorzet van Mbokazi bereikte Foster, maar diens kopbal miste overtuiging en ging naast. Aan de andere kant was Gutiérrez vlak voor rust opnieuw dicht bij een treffer, maar hij werkte een grote kans slordig af. Daardoor bleef het bij 1-0.

Direct na rust ging het volledig mis voor Zuid-Afrika. Een slechte opbouw leidde al snel tot gevaar voor het eigen doel en enkele minuten later volgde het kantelpunt van de wedstrijd. Gutiérrez dook diep op achter de verdediging, waarna Sithole hem neerhaalde. De scheidsrechter twijfelde niet en stuurde de Zuid-Afrikaan met rood van het veld.

Met een man meer controleerde Mexico de wedstrijd volledig. Zuid-Afrika wist nauwelijks nog een aanval op te zetten, al moest doelman Rangel een schot van Modiba in twee instanties verwerken. De beslissing viel halverwege de tweede helft. Jiménez zette zelf de aanval op, Quiñones creëerde ruimte op het middenveld en vond Alvarado op rechts. Zijn voorzet was perfect op maat, waarna Jiménez de bal hard binnenkopte. De spits vierde emotioneel zijn eerste WK-goal ooit en zette Mexico op 2-0.

Daar bleef het niet bij voor Zuid-Afrika. In de 84e minuut werd invaller Zwane na een VAR-ingreep van het veld gestuurd nadat hij Alvarado in het gezicht had geslagen. De bezoekers stonden daardoor met negen man. Alsof de ellende nog niet groot genoeg was, kreeg ook Mexico diep in blessuretijd nog een rode kaart. César Montes haalde Mudau onderuit tijdens een veelbelovende tegenaanval en mocht eveneens vertrekken.

Het slotakkoord van een rommelige openingswedstrijd leverde daarmee zelfs drie rode kaarten op, maar aan de uitslag veranderde niets meer: Mexico begon het WK in eigen land met een probleemloze 2-0 zege op Zuid-Afrika.