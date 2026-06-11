Het grootste WK aller tijden gaat vanavond dan eindelijk beginnen! In het iconische Estadio Azteca heeft mede-organisator Mexico de eer om het toernooi te openen met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig: beide landen speelden op het WK van 2010 óók tegen elkaar in de openingswedstrijd. Destijds werd het 1-1, krijgen we deze keer wél een winnaar? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis niets en volg de openingswedstrijd van het WK 2026 tussen Mexico en Zuid-Afrika in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Mexico - Zuid-Afrika Sorteer op: Laatste Oudste 90+8' - Einde wedstrijd (2-0) Mexico begint met een 2-0 overwinning op Zuid-Afrika. Een prima resultaat voor het gastland, maar waarschijnlijk zal vooral worden nagepraat over de drie rode kaarten. 🟥 90+2' - Nog een rode kaart! (2-0) Nu moet er iemand af bij Mexico. Aanvoerder Montes wordt weggestuurd na een overtreding op Mudau. Blijkbaar wordt hij gezien als een doorgebroken speler. 90' - Zeven minuten blessuretijd (2-0) We gaan nog even door in het Azteca. Een bizarre statistiek... (2-0) 🟥 83' - Tweede rode kaart voor Zuid-Afrika! (2-0) BREAKING Zwane geeft een tik op het hoofd van Alvarado en gaat met rood naar de kant. Wat een zwarte dag voor Zuid-Afrika, dat afstevent op een nederlaag met twee rode kaarten. Het betekent ook twee schorsingen voor de eerstvolgende wedstrijd. 82' - Scheidsrechter naar de kant! (2-0) Komt er een tweede rode kaart? Een overtreding van Zwane op Alvarado wordt nog eens goed bekeken. 81' - Zuid-Afrika probeert het (2-0) Invaller Appollis met een laag schot, dat geen problemen oplevert voor Rangel. 🔄 79' - Nog een wissel (2-0) Quiñones gaat eruit voor Vega en daarmee heeft Mexico zijn laatste wissel toegepast. 🔄 77' - Wissels aan beide kanten (2-0) Voormalig Ajacied Edson Álvarez maakt zijn opwachting als vervanger van Lira. Verder komt González erin voor Jiménez bij Mexico. Bij Zuid-Afrika komen Appollis voor Modiba en Makgopa voor Rayners. 🟨 74' - Nu wel geel voor Sibisi (2-0) Een overtreding op Quinones wordt bestraft. 73' - Mexico wil een penalty (2-0) Jiménez gaat neer in de zestien na contact met Sibisi, maar volgens de arbitrage is het geen overtreding. 71' - Wedstrijd hervat (2-0) Zuid-Afrika trapt af. 69' - Tijd voor een drinkpauze (2-0) Meteen na het doelpunt volgt een onderbreking. ⚽ 67' - De bevrijdende 2-0 voor Mexico! (2-0) BREAKING Jiménez brengt het publiek in extase en zorgt voor de bevrijdende 2-0 met een kopbal van dichtbij. Na een indraaiende voorzet van Alvarado duikt Jiménez op bij de tweede paal en knikt hij raak. Het wordt nu heel moeilijk voor Zuid-Afrika. 🔄 66' - Dubbele wissel bij Mexico (1-0) Gutiérrez en Fidalgo verlaten het veld bij Mexico. Chávez en het zeventienjarige toptalent Mora, de jongste speler op het WK, komen erin. Laad meer