Live voetbal

Teruglezen | Zo won Mexico de openingswedstrijd van het WK 2026

11 juni 2026, 22:15   Bijgewerkt: 23:12
MEX-ZAF
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Het grootste WK aller tijden gaat vanavond dan eindelijk beginnen! In het iconische Estadio Azteca heeft mede-organisator Mexico de eer om het toernooi te openen met een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Niet geheel toevallig: beide landen speelden op het WK van 2010 óók tegen elkaar in de openingswedstrijd. Destijds werd het 1-1, krijgen we deze keer wél een winnaar? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis niets en volg de openingswedstrijd van het WK 2026 tussen Mexico en Zuid-Afrika in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Mexico - Zuid-Afrika

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1u geleden

23:04

90+8' - Einde wedstrijd (2-0)

Mexico begint met een 2-0 overwinning op Zuid-Afrika. Een prima resultaat voor het gastland, maar waarschijnlijk zal vooral worden nagepraat over de drie rode kaarten.

1u geleden

22:58

🟥 90+2' - Nog een rode kaart! (2-0)

Nu moet er iemand af bij Mexico. Aanvoerder Montes wordt weggestuurd na een overtreding op Mudau. Blijkbaar wordt hij gezien als een doorgebroken speler. 

1u geleden

22:56

90' - Zeven minuten blessuretijd (2-0)

We gaan nog even door in het Azteca. 

1u geleden

22:51

Een bizarre statistiek... (2-0)

1u geleden

22:49

🟥 83' - Tweede rode kaart voor Zuid-Afrika! (2-0)

Zwane geeft een tik op het hoofd van Alvarado en gaat met rood naar de kant. Wat een zwarte dag voor Zuid-Afrika, dat afstevent op een nederlaag met twee rode kaarten. Het betekent ook twee schorsingen voor de eerstvolgende wedstrijd. 

1u geleden

22:48

82' - Scheidsrechter naar de kant! (2-0)

Komt er een tweede rode kaart? Een overtreding van Zwane op Alvarado wordt nog eens goed bekeken.

1u geleden

22:47

81' - Zuid-Afrika probeert het (2-0)

Invaller Appollis met een laag schot, dat geen problemen oplevert voor Rangel.

1u geleden

22:45

🔄 79' - Nog een wissel (2-0)

Quiñones gaat eruit voor Vega en daarmee heeft Mexico zijn laatste wissel toegepast. 

1u geleden

22:43

🔄 77' - Wissels aan beide kanten (2-0)

Voormalig Ajacied Edson Álvarez maakt zijn opwachting als vervanger van Lira. Verder komt González erin voor Jiménez bij Mexico. Bij Zuid-Afrika komen Appollis voor Modiba en Makgopa voor Rayners.

1u geleden

22:40

🟨 74' - Nu wel geel voor Sibisi (2-0)

Een overtreding op Quinones wordt bestraft. 

1u geleden

22:39

73' - Mexico wil een penalty (2-0)

Jiménez gaat neer in de zestien na contact met Sibisi, maar volgens de arbitrage is het geen overtreding. 

1u geleden

22:36

71' - Wedstrijd hervat (2-0)

Zuid-Afrika trapt af. 

1u geleden

22:35

69' - Tijd voor een drinkpauze (2-0)

Meteen na het doelpunt volgt een onderbreking.

1u geleden

22:33

⚽ 67' - De bevrijdende 2-0 voor Mexico! (2-0)

Jiménez brengt het publiek in extase en zorgt voor de bevrijdende 2-0 met een kopbal van dichtbij. Na een indraaiende voorzet van Alvarado duikt Jiménez op bij de tweede paal en knikt hij raak. Het wordt nu heel moeilijk voor Zuid-Afrika. 

1u geleden

22:32

🔄 66' - Dubbele wissel bij Mexico (1-0)

Gutiérrez en Fidalgo verlaten het veld bij Mexico. Chávez en het zeventienjarige toptalent Mora, de jongste speler op het WK, komen erin. 

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Henk Hoving 94
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
1 Reactie
2 Dagen lid
0 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kein geloel, fussball spielen!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Mexico - Zuid-Afrika

2 - 0
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Tsjechië
0
0
0
2
Zuid-Korea
0
0
0
3
Mexico
0
0
0
4
Zuid-Afrika
0
0
0

Complete Stand

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