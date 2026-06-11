Feyenoord heeft een enorme slag geslagen met het oog op de toekomst. De Rotterdamse club wordt namelijk eigenaar van De Kuip, zo meldt Rijnmond donderdagavond.

Rijnmond weet donderdagavond te melden dat de aandeelhouders van De Kuip hebben besloten dat Feyenoord een meerderheid van de aandelen krijgt in het stadion. Het regionale medium spreekt van een ‘historische stap voor Feyenoord’.

Aanvankelijk wilden de aandeelhouders van De Kuip niet instemmen met de overdracht van de aandelen. Na maanden onderhandelen zijn de partijen er echter toch uitgekomen.

De Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) stond aanvankelijk niet welwillend tegenover de overname. Die is nu echter toch overstag gegaan.

“Er is onder meer gesproken over gegarandeerde zitplaatsen voor aandeelhouders en de termijn waarvoor die beschikbaar blijven. Ook is er onderhandeld over de waardebepaling van de aandelen, voor het geval mensen hun aandeel vanwege dit besluit zouden willen verkopen”, schrijft Rijnmond.

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Feyenoord koopt naar verluidt voor zo’n 3,7 miljoen euro 80.635 nieuwe aandelen, die zijn uitgegeven door Stadion Feyenoord. De Rotterdamse club is gehouden om de komende tien jaar jaarlijks drie tot vijf miljoen euro te investeren ‘in noodzakelijk onderhoud en investeringen, bovenop de betaling van de reguliere huur van circa vijf miljoen.’. Dit kost Feyenoord in tien jaar tijd, naast de huurkosten, 41,5 miljoen euro.

De Kuip staat er financieel niet rooskleurig voor na het stopzetten van de plannen om een nieuw stadion te bouwen. Bij de ontwikkeling van een nieuwe Kuip zijn veel kosten gemaakt, terwijl onderhoud aan het huidige stadion is blijven liggen. De financiering van dat onderhoud was in gevaar gekomen. Dat risico zou nu echter in de kiem gesmoord zijn.