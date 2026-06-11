Feyenoord denkt aan de komst van van KVC Westerlo, zo weet FR12. De Spaanse spits zou openstaan voor een transfer naar Rotterdam en heeft inmiddels al een persoonlijke aanbieding ontvangen.

Feyenoord is deze zomer op zoek naar versterking voor de spitspositie en daarvoor is de 21-jarige Ferri in beeld. De spits van KVC Westerlo heeft al een voorstel gekregen van de Rotterdammers, die naar verluidt ook een officieel bod aan het voorbereiden zijn. De verwachting is dat een akkoord echter niet eenvoudig zal worden, aangezien Westerlo erg ambitieus is, lastig is in de onderhandelingen en Ferri nog vastligt tot medio 2029.

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Ferri doorliep de laatste jaren van zijn jeugdopleiding bij Eintracht Frankfurt, dat hem in 2024/25 verhuurde aan KV Kortrijk. Een jaar geleden deden de Duitsers hem definitief van de hand door hem voor 1,5 miljoen euro aan Westerlo te verkopen. In zijn eerste seizoen bij de Belgische middenmoter kwam Ferri tot 37 duels, waarin hij goed was voor elf goals en vier assists.

Volgens FR12 ziet men Ferri bij Feyenoord als ‘aanvaller met groeipotentieel en restwaarde’. Hoewel hij niet bekendstaat om zijn afronden, is de Spanjaard juist een ‘moderne targetman met veel fysieke kwaliteiten, een sterke werkethiek en een groot bereik in de zestien’. De spits wil zelf graag de stap maken naar Feyenoord, dat de deelname aan de Champions League als troef heeft. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Ferri een transferwaarde van 6,6 miljoen euro.