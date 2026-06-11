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‘Feyenoord legt eerste bod neer voor Charles Vanhoutte’

11 juni 2026, 07:58
Charles Vanhoutte van OGC Nice
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord heeft een bod uitgebracht op Charles Vanhoutte van OGC Nice, zo weet FR12. De Belgische middenvelder, die pas een seizoen in Frankrijk speelt, zou zelf openstaan voor een stap naar De Kuip.

Vanhoutte werd in de zomer van 2025 door Union Sint-Gillis voor zo’n zes miljoen euro verkocht aan OGC Nice. De 27-jarige controleur begon prima aan de Franse zuidkust, maar raakte zijn basisplaats in de laatste maanden van het seizoen kwijt. In totaal speelde Vanhoutte afgelopen seizoen 26 competitiewedstrijden in Ligue 1.

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Hoewel de Belg in de laatste maanden van het seizoen dus geen basisplaats meer had, zou Feyenoord zijn kwaliteiten herkennen en een openingsbod hebben neergelegd bij Nice. De Franse club is bereid om mee te werken aan een transfer, terwijl ook Vanhoutte zelf openstaat voor een stap naar Rotterdam-Zuid. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2029 bij Nice.

Met de interesse in Vanhoutte lijkt Feyenoord op een vertrek op het middenveld voor te sorteren. Oussama Targhalline gold de afgelopen maanden als de vaste controleur bij de Rotterdammers, terwijl ook In-beom Hwang en Thijs Kraaijeveld die positie kunnen innemen.

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Charles Vanhoutte

Charles Vanhoutte
OGC Nice
Team: Nice
Leeftijd: 27 jaar (16 sep. 1998)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nice
26
0
2025/2026
R. Union SG
5
0
2024/2025
R. Union SG
33
1
2023/2024
R. Union SG
39
1

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