Feyenoord heeft een bod uitgebracht op van OGC Nice, zo weet FR12. De Belgische middenvelder, die pas een seizoen in Frankrijk speelt, zou zelf openstaan voor een stap naar De Kuip.

Vanhoutte werd in de zomer van 2025 door Union Sint-Gillis voor zo’n zes miljoen euro verkocht aan OGC Nice. De 27-jarige controleur begon prima aan de Franse zuidkust, maar raakte zijn basisplaats in de laatste maanden van het seizoen kwijt. In totaal speelde Vanhoutte afgelopen seizoen 26 competitiewedstrijden in Ligue 1.

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Hoewel de Belg in de laatste maanden van het seizoen dus geen basisplaats meer had, zou Feyenoord zijn kwaliteiten herkennen en een openingsbod hebben neergelegd bij Nice. De Franse club is bereid om mee te werken aan een transfer, terwijl ook Vanhoutte zelf openstaat voor een stap naar Rotterdam-Zuid. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2029 bij Nice.

Met de interesse in Vanhoutte lijkt Feyenoord op een vertrek op het middenveld voor te sorteren. Oussama Targhalline gold de afgelopen maanden als de vaste controleur bij de Rotterdammers, terwijl ook In-beom Hwang en Thijs Kraaijeveld die positie kunnen innemen.