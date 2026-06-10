Premier League-club bereidt bod voor op Ueda

De toekomst van ligt na de zomer mogelijk in de Engelse Premier League. Volgens The Yorkshire Post zitten Everton, Leeds United en Brighton & Hove Albion nadrukkelijk achter de aanvaller van Feyenoord aan. Everton zou momenteel op poleposition liggen en de dans leiden om de handtekening van de Japanner. De club uit Liverpool is naar verluidt al bezig met het voorbereiden van een eerste officiële aanbieding.

De kans dat Feyenoord direct akkoord gaat met het eerste voorstel, lijkt echter klein. Everton is voornemens om een openingsbod uit te brengen dat ligt tussen de 21 en 23 miljoen euro. De Rotterdamse club verlangt daarentegen een bedrag van 30 tot 35 miljoen euro voor de spits. Dat Ueda een fors prijskaartje om zijn nek heeft hangen, is gezien zijn recente prestaties niet verrassend. De rechtspoot kroonde zich dit seizoen tot topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten in 31 competitieduels en heeft in De Kuip nog een doorlopende verbintenis tot medio 2028.

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Het is de verwachting dat de eventuele transfer van de spits pas na het aankomende wereldkampioenschap in een stroomversnelling raakt. Feyenoord hoopt dat Ueda uitblinkt op het eindtoernooi, zodat de club de vraagprijs verder kan opdrijven. Mocht Everton uiteindelijk niet aan de financiële eisen kunnen voldoen, dan ligt de weg open voor concurrenten Leeds United en Brighton.