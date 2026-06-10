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Premier League-club bereidt bod voor op Ueda

10 juni 2026, 19:32
Ayase Ueda van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

De toekomst van Ayase Ueda ligt na de zomer mogelijk in de Engelse Premier League. Volgens The Yorkshire Post zitten Everton, Leeds United en Brighton & Hove Albion nadrukkelijk achter de aanvaller van Feyenoord aan. Everton zou momenteel op poleposition liggen en de dans leiden om de handtekening van de Japanner. De club uit Liverpool is naar verluidt al bezig met het voorbereiden van een eerste officiële aanbieding.

De kans dat Feyenoord direct akkoord gaat met het eerste voorstel, lijkt echter klein. Everton is voornemens om een openingsbod uit te brengen dat ligt tussen de 21 en 23 miljoen euro. De Rotterdamse club verlangt daarentegen een bedrag van 30 tot 35 miljoen euro voor de spits. Dat Ueda een fors prijskaartje om zijn nek heeft hangen, is gezien zijn recente prestaties niet verrassend. De rechtspoot kroonde zich dit seizoen tot topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten in 31 competitieduels en heeft in De Kuip nog een doorlopende verbintenis tot medio 2028.

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Het is de verwachting dat de eventuele transfer van de spits pas na het aankomende wereldkampioenschap in een stroomversnelling raakt. Feyenoord hoopt dat Ueda uitblinkt op het eindtoernooi, zodat de club de vraagprijs verder kan opdrijven. Mocht Everton uiteindelijk niet aan de financiële eisen kunnen voldoen, dan ligt de weg open voor concurrenten Leeds United en Brighton.

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Vriendje Stokvis
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
1.012 Reacties
216 Dagen lid
2.919 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gaat straks ook zijn goals maken op het WK.. dan ga je richting de 40-50 miljoen.

Vriendje Stokvis
1.920 Reacties
629 Dagen lid
9.149 Likes
Vriendje Stokvis
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avatar

Precies.

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Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
31
25
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

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