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Watanabe verbijsterd door vertrek Van Persie: 'We konden hierop verder bouwen'

10 juni 2026, 18:31
Gent-speler Tsuyoshi Watanabe
Foto: © Imago
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Enkele dagen voor de start van het WK heeft Tsuyoshi Watanabe te horen gekregen dat Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De Japanse verdediger betreurt het besluit van de clubleiding en spreekt zich daar openlijk over uit. 

In een interview met het medium Gekisaka laat de verdediger weten dat het nieuws onverwacht kwam. "Er waren goede en slechte momenten, maar uiteindelijk werden we tweede en plaatsten we ons voor de Champions League", aldus Watanabe. "We hadden het gevoel dat we volgend seizoen verder konden bouwen en nóg beter konden worden. Juist daarom kwam het ontslag als een verrassing", voegt hij daaraan toe. Onder leiding van de oud-spits eindigde Feyenoord als tweede in de Eredivisie, maar vielen de prestaties in de KNVB Beker en Europa League tegen. Desondanks voelde de Japanner veel steun van de oefenmeester. "Ik vind het heel jammer. Niet alleen ik, maar ook Ayase Ueda kreeg veel vertrouwen van hem", zo klinkt het.

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Kort voor het naderende eindtoernooi was er nog persoonlijk contact tussen de speler en de inmiddels clubloze trainer. Van Persie had de centrumverdediger gevraagd om een shirt van de nationale ploeg. "Ik heb het hem persoonlijk gegeven voordat ik me bij de nationale ploeg meldde", vertelt hij. "Toen zei hij: Ik draag hem bij alle wedstrijden, behalve die tegen het Nederlands elftal", deelt de verdediger. 

Watanabe tast in het duister over de exacte beweegredenen van Eenhoorn en Rigaux. "Ik weet niet wat de precieze gedachte van de club is geweest, maar eerlijk gezegd vind ik het gewoon jammer", besluit de international.

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Tsuyoshi Watanabe

Tsuyoshi Watanabe
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (5 feb. 1997)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
30
2
2024/2025
Gent
34
2
2023/2024
Gent
36
2
2022/2023
Kortrijk
34
1

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