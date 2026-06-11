Feyenoord heeft interesse in de komst van Elia Caprile van Cagliari, zo weet transferexpert Gianluca Di Marzio. De 24-jarige sluitpost zou in De Kuip de opvolger van Timon Wellenreuther kunnen worden. De berichtgeving wordt bevestigd door Nicolò Schira, die aangeeft dat de Italianen liefst twintig miljoen euro voor Caprile verlangen.
Wellenreuther was de afgelopen seizoenen eerste keeper in De Kuip, maar de kans is aanwezig dat de Duitser zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De dertigjarige aanvoerder van de Rotterdammers heeft nog een contract voor een seizoen en zou volgens Rijnmond in de belangstelling staan van meerdere clubs uit zijn geboorteland, zo kwam een maand geleden naar buiten.
Feyenoord is daarom alvast aan het informeren naar mogelijke opvolgers. Volgens Di Marzio is Dévy Rigaux daarvoor uitgekomen bij Caprile. De talentvolle doelman heeft nog een contract tot medio 2029 bij de nummer veertien van Italië, waarvoor hij afgelopen seizoen geen minuut miste in de Serie A. In 38 duels met Cagliari kreeg de doelman 53 treffers om de oren, terwijl hij acht keer zijn doel schoon hield.
De berichtgeving van Di Marzio wordt bevestigd door Schira, die ook weet welk bedrag Cagliari verlangt voor zijn eerste keeper. Caprile, die volgens het algoritme van FootballTransfers een waarde van 16,8 miljoen euro vertegenwoordigt, zou een bedrag van twintig miljoen euro moeten opleveren voor de Italianen. De transferjournalist bevestigt dat dit volgens Feyenoord te duur is.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.