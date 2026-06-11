Feyenoord zet hoog in: vertrouweling van Guardiola in beeld als nieuwe trainer

Carlos Vicens staat op de kandidatenlijst van Feyenoord om Robin van Persie op te volgen als trainer. Dat schrijft het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Vicens is op dit moment de hoofdtrainer van SC Braga in Portugal en werkte jarenlang als assistent van Josep Guardiola.

Sinds het ontslag van Van Persie gaan de nodige namen rond in De Kuip. Namen als Oliver Glasner, Sébastien Pocognoli, Alfred Schreuder, Dick Schreuder, Wouter Vrancken en zelfs Arne Slot worden genoemd. Op dit moment lijken Glasner en Slot echter geen realistische opties, terwijl NEC niet wil meewerken aan een vertrek van Dick Schreuder.

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Vicens is de volgende naam op de kandidatenlijst. De 43-jarige Spanjaard werkte tussen 2017 en 2025 bij Manchester City: eerst vier jaar als jeugdtrainer, daarna vier jaar als assistent van Guardiola bij het eerste elftal. In 2022 had Heracles Almelo interesse in de aanstelling van Vicens als hoofdtrainer, maar de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie zette toen een streep door zijn komst.

Vicens kreeg vorig jaar voor het eerst de kans om op eigen benen te staan bij een club die op het hoogste niveau uitkomt. Hij werd aangesteld bij Braga en tekende een contract tot medio 2028. In zijn eerste seizoen eindigde hij met Braga op de vierde plek, met een forse achterstand van 21 punten op nummer drie Benfica. In de bekertoernooien deed Braga lang mee: een kwartfinaleplek in de Taça de Portugal, een finaleplek in de Taça da Liga en een halvefinaleplek in de Europa League.