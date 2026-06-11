Feyenoord versterkt zich met Ilian Hadidi, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De zeventienjarige middenvelder maakt transfervrij de overstap van Standard Luik en heeft een contract tot medio 2029 getekend.

Halverwege april werd duidelijk dat Feyenoord, Ajax en PSV allemaal jacht maakten op Hadidi, die deze zomer uit zijn contract liep bij Standard Luik. Daarnaast waren er ook de nodige buitenlandse topclubs geïnteresseerd in de jonge Marokkaan. Begin deze maand wist FR12 al te melden dat Hadidi een keuze had gemaakt en een contract zou gaan tekenen in De Kuip.

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Dat is inmiddels gebeurd, zo maakt Feyenoord donderdag bekend via de officiële kanalen. In Rotterdam heeft Hadidi een contract getekend voor drie seizoenen, de maximale duur voor spelers die nog geen achttien jaar oud zijn. De club laat in het midden bij welk team de middenvelder zal aansluiten, maar volgens FR12 gaat het om het Onder 21-elftal. De voorbereiding zal Hadidi wel meedraaien met het eerste elftal.

De jongeling is zelf erg blij met zijn transfer. “Na tien jaar in de jeugdopleiding van Standard de Liège te hebben gespeeld, voelt de overstap naar Feyenoord als een prachtige volgende stap in mijn voetbalcarrière”, geeft hij aan op de clubwebsite. “Ik ben onder de indruk van de faciliteiten hier en kan niet wachten om iedereen te laten zien wat ik in huis heb.”