Feyenoord slaat toe en verrast Ajax en PSV op de transfermarkt

Feyenoord is in aantocht om een fraaie slag te slaan op de transfermarkt. De Rotterdamse club is dichtbij het vastleggen van het Marokkaanse toptalent Ilian Hadidi (17). De middenvelder stond in de belangstelling van de nodige clubs, waaronder Ajax en PSV.

Volgens FR12 is het Feyenoord dat Hadidi heeft weten te overtuigen, ondanks de belangstelling van veel clubs uit Europa. Het is de nummer twee van de Eredivisie die aan de haal lijkt te gaan met de 17-jarige voetballer, die dit seizoen uitkwam voor het Belgische Standard Luik.

Daar maakte hij indruk. Omdat zijn contract in Luik afloopt, kan hij deze zomer transfervrij de overstap maken naar een andere club. En Feyenoord lijkt daarvan te profiteren.

De afgelopen maanden werd al bekend dat de Nederlandse top belangstelling had voor Hadidi, de aanvoerder van Standard Luik Onder 18. De middenvelder heeft daarnaast al de nodige interlands gespeeld voor de Marokkaanse jeugdelftallen. Het is de bedoeling dat Hadidi, zodra zijn komst definitief is, aansluit bij Feyenoord Onder 21. Hij zal in de voorbereiding meetrainen met het eerste elftal.