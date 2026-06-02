Live voetbal

Feyenoord slaat toe en verrast Ajax en PSV op de transfermarkt

2 juni 2026, 08:40   Bijgewerkt: 08:49
Dévy Rigaux
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Feyenoord is in aantocht om een fraaie slag te slaan op de transfermarkt. De Rotterdamse club is dichtbij het vastleggen van het Marokkaanse toptalent Ilian Hadidi (17). De middenvelder stond in de belangstelling van de nodige clubs, waaronder Ajax en PSV.

Volgens FR12 is het Feyenoord dat Hadidi heeft weten te overtuigen, ondanks de belangstelling van veel clubs uit Europa. Het is de nummer twee van de Eredivisie die aan de haal lijkt te gaan met de 17-jarige voetballer, die dit seizoen uitkwam voor het Belgische Standard Luik.

Artikel gaat verder onder video

Daar maakte hij indruk. Omdat zijn contract in Luik afloopt, kan hij deze zomer transfervrij de overstap maken naar een andere club. En Feyenoord lijkt daarvan te profiteren.

De afgelopen maanden werd al bekend dat de Nederlandse top belangstelling had voor Hadidi, de aanvoerder van Standard Luik Onder 18. De middenvelder heeft daarnaast al de nodige interlands gespeeld voor de Marokkaanse jeugdelftallen. Het is de bedoeling dat Hadidi, zodra zijn komst definitief is, aansluit bij Feyenoord Onder 21. Hij zal in de voorbereiding meetrainen met het eerste elftal.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • vr 22 mei, 07:50
  • 22 mei 07:50
  • 19
Robert Eenhoorn

Robert Eenhoorn vertelt hoe hij omgaat met de harde kern van Feyenoord

  • Gisteren, 20:45
  • Gisteren, 20:45
  • 1
Raheem Sterling bij Feyenoord

Schokkende beelden van crash Sterling verschijnen online

  • Gisteren, 15:28
  • Gisteren, 15:28
  • 2
2 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws