Live voetbal

Dit zijn alle spelers van Feyenoord op het WK

2 juni 2026, 07:25
Jordan Bos, Ayase Ueda en Anis Hadj Moussa van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten staat op het punt van beginnen en inmiddels is het duidelijk welke spelers uit de Eredivisie zich mogen opmaken voor het toernooi. Feyenoord levert zes spelers, waaronder een verhuurde speler, die afreizen naar het toernooi. FCUpdate zet ze voor je op een rij.

In-beom Hwang - Zuid-Korea

Feyenoord heeft afgelopen seizoen met een vloedgolf aan blessures te maken gehad en Hwang bleef ook niet vrij van fysieke ongemakken. De middenvelder heeft in de loop van het seizoen drie keer een periode moeten missen met verschillende blessures, waardoor hij slechts tot 24 officiële wedstrijden kwam. Hoewel hij sinds half maart niet meer in actie kwam voor Feyenoord, werd Hwang wel gewoon opgeroepen voor Zuid-Korea. Met de 72-voudig international in de gelederen spelen de Aziaten in Groep A tegen gastland Mexico, Zuid-Afrika en Tsjechië.

Jordan Bos - Australië

Artikel gaat verder onder video

Bos maakte afgelopen zomer voor vijf miljoen euro de overstap van KVC Westerlo naar Feyenoord en zijn komst bleek een schot in de roos. De Australische linksback, die een Nederlandse vader heeft, was het grootste deel van het seizoen zeker van een basisplaats in De Kuip, waar hij in 36 officiële wedstrijden goed was voor vier goals en elf assists. Ook bij Australië is Bos een vaste waarde op linksback, dus mag hij zich opmaken om op het WK in Groep D te spelen tegen de Verenigde Staten, Paraguay en Turkije.

Tsuyoshi Watanabe - Japan

Ook Watanabe kwam afgelopen zomer naar Feyenoord vanuit België. De Rotterdammers betaalden acht miljoen euro voor de verdediger aan KAA Gent. In zijn eerste seizoen kwam de Japanner tot 39 officiële duels, waarin hij over het algemeen een goede indruk maakte. De mandekker is daarnaast sinds afgelopen september een vaste naam in de selectie van Japan, dat op het WK in Groep F tegen Oranje, Zweden en Tunesië speelt.

Ayase Ueda - Japan

Japan heeft daarnaast zijn ploeggenoot Ueda opgeroepen. De spits kon zijn belofte in zijn eerste twee seizoenen in Nederland niet inlossen, maar afgelopen seizoen raakte hij op schot voor Feyenoord. De Japanner werd met afstand topscorer in de Eredivisie, met 25 goals in 31 wedstrijden. Ueda en Feyenoord hopen dat hij die vorm doortrekt naar het toernooi in Noord-Amerika, waar de aanvaller zich verder in de kijker kan spelen bij een mogelijke nieuwe club.

Anis Hadj Moussa - Algerije

Hadj Moussa was in zijn eerste seizoen bij Feyenoord de grote verrassing en werd afgelopen jaar gezien als de belangrijkste schakel in de ploeg van Robin van Persie. Deed de Algerijn niet mee, waren de Rotterdammers direct een stuk minder dreigend. In de nationale ploeg moet de dribbelaar het vooralsnog vooral doen met invalbeurten, maar hij zal hopen dat hij toch voldoende kansen krijgt om zich te laten zien op het WK. In Groep J speelt Algerije tegen wereldkampioen Argentinië, Oostenrijk en Jordanië.

Ramiz Zerrouki - Algerije

Zerrouki is de enige door Feyenoord verhuurde speler die naar het WK gaat. In twee seizoenen in De Kuip kwam het er niet uit bij de middenvelder, waarna de Rotterdammers hem afgelopen seizoen verhuurden aan zijn oude club FC Twente. Daar hervond de controleur zijn vorm, waardoor hij met vertrouwen naar het WK afreist. Voor Zerrouki lijkt er geen toekomst meer te zijn bij Feyenoord, waardoor hij de eindronde kan aangrijpen om zich in de kijker te spelen.

Niels Hassfeld
Geschreven door

Niels Hassfeld

| Redacteur

Niels Hassfeld is sportredacteur bij FCUpdate en sinds 2024 actief in de voetbaljournalistiek. Hij schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in buitenlandse competities.

Bekijk volledige bio
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robert Eenhoorn

Robert Eenhoorn vertelt hoe hij omgaat met de harde kern van Feyenoord

  • Gisteren, 20:45
  • Gisteren, 20:45
  • 1
Raheem Sterling bij Feyenoord

Schokkende beelden van crash Sterling verschijnen online

  • Gisteren, 15:28
  • Gisteren, 15:28
  • 2
Robin van Persie

Rigaux direct gevraagd: ‘Is Van Persie volgend jaar trainer van Feyenoord?’

  • Gisteren, 13:50
  • Gisteren, 13:50
  • 5
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws