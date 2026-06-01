Robert Eenhoorn vertelt hoe hij omgaat met de harde kern van Feyenoord

1 juni 2026, 20:45
Robert Eenhoorn
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Robert Eenhoorn is maandag officieel gepresenteerd als de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. De geboren Rotterdammer volgt Dennis te Kloese op en begint met veel zin aan zijn klus in De Kuip. Hoewel de druk in Rotterdam altijd hoog is en voorgangers het vaak zwaar hadden met de achterban, blijft Eenhoorn er heel rustig onder.

"Het is voor mij een bijzonder moment, absoluut", opent Eenhoorn tijdens zijn presentatie. Als Rotterdammer is hij van kinds af aan al fan van de club. Toch werkte hij er nooit eerder. Wel was hij in het verleden tien jaar lang de baas bij AZ. "Ik heb weleens gesprekken met Feyenoord gevoerd, maar dat werd nooit concreet. Dit keer wel, en die kans wilde ik nu niet laten lopen."

Na zijn vertrek bij AZ werkte Eenhoorn anderhalf jaar in de investeringskant van het topvoetbal, maar de stap naar Feyenoord was snel gezet. Twijfelen deed hij geen moment. "Iedereen in mijn omgeving steunde de stap. Mijn thuisfront zag vanaf de eerste minuut al dat het geen zin had om tegengas te geven. Alle seinen stonden op groen."

Geen angst voor de achterban

De supporters in Rotterdam reageren erg enthousiast op zijn komst. Toch blijft Eenhoorn realistisch. "Het is leuker om applaus te krijgen dan uitgefloten te worden. Het is mooi dat mensen blij zijn dat ik hier kom werken. Maar ik weet hoe de voetballerij werkt: uiteindelijk tellen de resultaten en word je langs de meetlat gelegd."

In het verleden kregen Feyenoord-directeuren weleens te maken met felle kritiek of bedreigingen, maar Eenhoorn deinst daar niet voor terug. "Ik heb daar niet over na hoeven denken. Bij mijn vorige clubs had ik ook te maken met fanatieke fans. Ik heb daar altijd goed overleg mee gehad. Het is belangrijk dat je een goede relatie hebt, dus ik ga zeker met iedereen in gesprek."

Jacht op PSV

Er ligt meteen genoeg werk te wachten op de nieuwe directeur. Feyenoord wil het stadion in eigen beheer krijgen, investeerders uitkopen en sportief weer de beste van Nederland worden. De afgelopen drie jaar ging de landstitel namelijk naar Eindhoven.

"Er zit een gat tussen PSV en de rest van Nederland, inclusief Feyenoord. Het wordt interessant om te zien hoe we dat gaan oplossen", stelt Eenhoorn. Hoe hij dat precies gaat doen, wil hij nog niet zeggen. "Ik ga eerst alles goed analyseren. Je kunt beter iets langer de tijd nemen en de juiste beslissingen maken."

Just Me
254 Reacties
76 Dagen lid
158 Likes
Just Me
Ik hoop niet dat ze hem binnenkort Robert Kroese gaan noemen 😉

