Van Seumeren komt met harde uitspraak over Haller

vertrekt komende zomer bij FC Utrecht. Dat heeft grootaandeelhouder Frans van Seumeren bevestigd in de podcast van De Nuk. Volgens hem is het niet realistisch om de spits langer aan de club te binden, ondanks de positieve geluiden vanuit de speler zelf.

Haller liet eerder nog weten dat hij zich goed voelt in Utrecht en openstond voor een langer verblijf. “Ik voel me geweldig en weet zeker dat ik dat gevoel volgend jaar kan volhouden. Het is een goede optie voor mij om te blijven, dus mijn eerste prioriteit ligt bij FC Utrecht. Maar ik houd mijn toekomst open,” zei de Ivoriaan onlangs.

Van Seumeren is echter stellig in zijn oordeel. “Nee, dat zou niet verstandig zijn,” aldus de eigenaar van de club. Daarmee lijkt de keuze intern al gemaakt, ondanks de waardering voor de spits binnen de selectie en de club.

De spits, die dit seizoen vooral als invaller in actie kwam, speelde 21 competitiewedstrijden waarin hij één keer scoorde en drie assists gaf. Ondanks die statistieken wordt zijn rol binnen de groep juist breed gewaardeerd. “Hij is binnen de spelersgroep populair, bij de club populair. Iedereen leeft met hem mee. Hij zou nooit verzaken,” aldus Van Seumeren. “Als hij niet scoort, werkt hij altijd hard.”

Toch lijkt een langer verblijf uitgesloten. Daarnaast kreeg Haller deze maand ook een domper te verwerken met zijn afwezigheid in de WK-selectie van Ivoorkust, waardoor zijn toekomst nu volledig open ligt.

De oud-speler van onder meer Ajax, West Ham United en Borussia Dortmund zal zich komende periode moeten gaan oriënteren op een nieuwe stap in zijn carrière.